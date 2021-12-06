6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белтехосмотр" в ноябре выдал более 84,5 тыс. разрешений на допуск к участию в дорожном движении, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт предприятия.

За ноябрь 2021 года выдано 84 580 разрешений на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении, что на 54,8% превысило показатель аналогичного периода прошлого года (54 650 разрешений).

Физическим лицам за ноябрь нынешнего года выдано 64 917 разрешений (76,8% от общего количества). Общее количество разрешений, выданных за январь - ноябрь 2021 года, составило 1 519 936. За весь прошлый год выдано 726 055 разрешений.

Водитель при посещении диагностической станции должен иметь при себе водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства (технический паспорт), договор обязательного страхования гражданской ответственности (за исключением случаев, когда он оформлен в электронном виде), документы об оплате (за исключением оплаты через ЕРИП). Авто должно быть чистым, иначе работники диагностической станции имеют право отказать в проведении гостехосмотра.-0-