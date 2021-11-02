2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белтехосмотр" в октябре выдал почти 84 тыс. разрешений на допуск к участию в дорожном движении, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт предприятия.

За октябрь 2021 года выдано 83 896 разрешений на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении, что на 30,3% превысило показатель за аналогичный период прошлого года (64 411 разрешений).

Физическим лицам за октябрь нынешнего года выдано 63 514 разрешений (75,7% от общего количества). Общее количество разрешений, выданных за январь - октябрь 2021 года, составило 1 435 356. За весь прошлый год выдано 726 055 разрешений.

Водитель при посещении диагностической станции должен иметь при себе водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства (технический паспорт), договор обязательного страхования гражданской ответственности (за исключением случаев, когда он оформлен в электронном виде), документы об оплате (за исключением оплаты через ЕРИП). Авто должно быть чистым, иначе работники диагностической станции имеют право отказать в проведении гостехосмотра.-0-