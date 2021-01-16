"Белтехосмотр" за 15 дней выдал почти 98 тыс. разрешений на допуск к участию в дорожном движении

Во время прохождения ТО. Фото из архива

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. УП "Белтехосмотр" за 15 дней 2021 года выдало почти 98 тыс. разрешений на допуск к участию в дорожном движении, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт предприятия.

УП "Белтехосмотр" информирует, что за 15 дней текущего года выдано 97 947 разрешений на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении. Из них в отношении физических лиц - 91 511 (93,4% от общего количества).

За аналогичный период прошлого года было выдано 27 833 разрешения. За весь январь 2020 года - 55 782 разрешения, за январь 2019 года - 72 485.-0-