"Белтехосмотр" за январь-ноябрь проверил более 720 тыс. транспортных средств

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Диагностические станции УП "Белтехосмотр" за январь - ноябрь этого года провели 728 597 проверок технического состояния транспортных средств, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт предприятия.

Из них в Брестской области - 113 614, Витебской - 103 436, Гомельской - 111 479, Гродненской - 101 547, Минской - 99 566, Могилевской - 74 881, в Минске - 124 074.

"Из общего количества представленных на государственный технический осмотр транспортных средств почти треть (27%, или почти 200 тыс.) имели различного рода неисправности и к участию в дорожном движении были допущены только после их устранения", - отметили на предприятии.

Основные причины следующие: почти у 11% (около 80 тыс.) транспортных средств выявлены неисправности тормозной системы; у 6,5% - двигателя и элементов ходовой части; у 6,1% - внешних световых приборов; у почти 4% - иные неисправности.-0-