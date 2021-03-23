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23 марта 2021, 19:35

"Белтелеком" предупреждает о работах на сети эфирного ТВ и радио 24, 26, 31 марта, 1 и 2 апреля

Фото из архива
Фото из архива

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белтелеком" предупреждает о работах на сети эфирного телевидения и радиовещания Минской, Брестской и Гомельской областей 24, 26, 31 марта, 1 и 2 апреля, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт предприятия.

В Логойском, Борисовском, Вилейском районах 24 марта с 9.15 до 16.15 не будет приема обязательного общедоступного пакета программ, коммерческого эфирного цифрового ТВ. На территории Молодечненского, Минского, Воложинского районов в это время, помимо перечисленного, не будут приниматься программы Первого национального канала Белорусского радио, радиостанций "Молодечно FM", "Новое Радио", "Минская волна".

Прием обязательного общедоступного пакета программ, коммерческого эфирного цифрового ТВ будет отсутствовать на территории Минского, Дзержинского, Столбцовского районов 26 марта с 9.15 до 16.15, в Минском, Дзержинском, Молодечненском, Воложинском, Червенском, Березинском, Смолевичском, Пуховичском - 31 марта с 9.15 до 16.15, на территории Ганцевичского, Лунинецкого районов - 1 апреля с 10.00 до 16.00.

1 апреля с 9.15 до 15.00 прием перечисленных ТВ-программ и программ Первого национального канала Белорусского радио, радиостанций "Культура", "Радиус FM", "Радио Гомель", "Столица", "Правда Радио" будет отсутствовать на территории Брагинского, Хойникского, Лоевского, Речицкого, Наровлянского, Калинковичского районов.

Обязательный общедоступный пакет программ, коммерческое эфирное цифровое ТВ не будет идти также 2 апреля с 9.15 до 16.15 на территории Минского, Пуховичского, Узденского, Червенского, Смолевичского районов.

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