"Белтелеком" рекомендует сократить визиты в сервисные центры и пользоваться онлайн-услугами

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белтелеком" рекомендует в связи с эпидобстановкой сократить визиты в сервисные центры компании и пользоваться онлайн-услугами, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт компании.

"Белтелеком" отметил, что большинство вопросов, касающихся оказания услуг связи, можно решить удаленно. Например, приложение "Мой Белтелеком" позволяет оформить заявку на подключение новой услуги, смену тарифного плана, задать вопрос специалисту. Оформить заявку на подключение новой услуги можно на сайте "Белтелекома" в разделе "Подключить". Получить консультацию можно по телефону 123 круглосуточно.

При посещении сервисных центров клиентов просят соблюдать санитарный этикет: обрабатывать руки антисептиком, соблюдать социальную дистанцию, находиться по одному на рабочем месте специалиста и пользоваться при необходимости масками.-0-