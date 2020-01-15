"Белтелеком" с 25 января повышает тарифы на некоторые услуги

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. РУП "Белтелеком" планирует повысить тарифы на отдельные услуги электросвязи в среднем на 5% в сравнении с действующим уровнем, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт компании.

Например, стоимость наиболее популярного у абонентов пакета услуг "ЯСНА 100" увеличится на 33 копейки в расчете на одну услугу. Обновленные тарифы вводятся с 25 января.

"Компания "Белтелеком" всегда придерживалась политики сдерживания роста цен на услуги электросвязи путем снижения издержек. Решение о пересмотре тарифов принято в рамках запланированного на 2020 год индекса роста потребительских цен для поддержания уровня окупаемости услуг электросвязи на уровне 2019 года", - говорится на сайте компании. От уровней тарифов и окупаемости услуг электросвязи напрямую зависит возможность развития инфраструктуры, проведение неотложных мероприятий по поддержанию качества услуг, обеспечение безопасности информации, следовательно, и повышения качества оказываемых потребителям услуг.

Изменение стоимости не коснется регулируемых тарифов на услуги местной и междугородной телефонной связи, услуг предоставления доступа к международным сетям передачи данных, в том числе доступа к интернету для операторов электросвязи, услуг хостинга, видеоконтроля и др.-0-