Белтелерадиокомпания будет транслировать рождественское богослужение из Минска

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белтелерадиокомпания 6 января будет транслировать рождественское богослужение из Минска, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе медиахолдинга.

"6 января в 22.00 сразу после программы "Главный эфир" на "Беларусь 1" начнется прямая трансляция праздничного богослужения на Рождество Христово из Минского Свято-Духова кафедрального собора. Увидеть праздничное богослужение в прямом эфире также смогут зрители международного спутникового телеканала "Беларусь 24", - рассказали в пресс-службе.

Как сообщалось, всенощное бдение в рождественский сочельник в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска совершит Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси. Митрополит отслужит и Божественную литургию, которая начнется в соборе в полночь.

Утром 7 января в 6.15 на "Беларусь 1" и в 8.50 на "Беларусь 24" для верующих выйдет программа "Слово Митрополита Павла на Рождество Христово". Кроме того, Агентство теленовостей Белтелерадиокомпании будет сообщать зрителям о праздновании Рождества в Беларуси и во всех странах православного мира.

По традиции в рождественский сочельник прихожане собираются в храме и духовно готовятся к встрече одного из величайших христианских праздников - Рождества Христова. В ночь с 6 на 7 января в православных приходах Беларуси обычно служится рождественская литургия.

Рождеству Христову предшествует сорокадневный пост, который заканчивается навечерием Рождества Христова. Канун Рождества готовит христиан к великому празднику и потому проводится в строгом посте. Он преисполнен особенного, трепетного ожидания пришествия в мир Спасителя и именуется сочельником.

В сочельник у православных христиан сохраняется благочестивый обычай ничего не есть до появления на небе первой вечерней звезды, напоминающей о явлении звезды на востоке, возвестившей о рождении Иисуса Христа.-0-