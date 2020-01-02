Белтелерадиокомпания готовит на Рождество эксклюзивные трансляции, концерты и кинопремьеры

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белтелерадиокомпания подготовила для зрителей на светлый праздник Рождества Христова эксклюзивные трансляции, праздничные концерты и кинопремьеры. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе медиахолдинга.

Журналисты Агентства теленовостей на "Беларусь 1" будут сообщать о праздновании Рождества православными верующими в Беларуси и других странах. В выпусках "Новостей" и итоговых аналитических проектах - самая актуальная информация о рождественских мероприятиях.

6 января в 21.45 на "Беларусь 1" начнется прямая трансляция праздничного богослужения на Рождество Христово из минского Свято-Духова кафедрального собора. В прямом эфире его увидят также зрители международного спутникового телеканала "Беларусь 24". Утром 7 января для верующих выйдет программа "Слово митрополита Павла на Рождество Христово": в 6.00 - на "Беларусь 24", в 6.25 - на "Беларусь 1". Далее в эфире зрителей ожидают три серии мелодрамы "Виражи судьбы", премьера четырехсерийного фильма "Возвращение к себе" и еще одна премьера - четырехсерийная кинолента "Любовь без памяти".

Телеканал "Беларусь 2" предложит 7 января праздничный кинопоказ выходного дня, который откроет приключенческая анимация "Шахерезада: Нерассказанные истории", затем в эфир выйдет биографическая мелодрама "Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту" и семейный фантастический фильм "Золушка".

Праздничный рождественский день на "Беларусь 3" начнется с традиционной "Размовы пра духоўнае", а следом за ней проект "Беларуская кухня" расскажет зрителям секреты приготовления фаршированной утки и кутьи. Творческая группа проекта "Наперад у мінулае" отправится в фольклорную экспедицию в деревню Поповка Сенненского района, где запечатлеет обряд "Коляды" в исполнении народных коллективов "Крывія", "Аколіца" и "Вечарынка". Музыкальным подарком станет аутентичная песня в исполнении Сергея Матеюка. Новогодний благотворительный праздник для детей "Главная елка страны" телеканал покажет в 15.10.

"НТВ-Беларусь" 7 января предложит тематический кинопоказ и праздничный концерт. Зрители увидят четырехсерийную мелодраму "Нежная зима", захватывающий фильм "Снежный человек", киноленту "Настоятель" и ее продолжение "Настоятель-2". Вечером телеканал начнет показ концерта "Рождество на "Роза Хутор". Это зимний фестиваль живой музыки на главной концертной площадке многофункционального курортного комплекса "Роза Хутор" в Сочи, куда традиционно приглашаются лучшие артисты.-0-