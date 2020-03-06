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06 марта 2020, 21:34

Белтелерадиокомпания готовит тематический эфир к Международному женскому дню

Фото из архива
Фото из архива

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белтелерадиокомпания готовит к 8 Марта для своих зрительниц прекрасный букет из любимых кинолент и праздничных концертов, тематических и поздравительных радиопрограмм, а телеканалы медиахолдинга в этот день украсят специальные красочные логотипы и межпрограммные поздравительные ролики. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

Праздничный эфир на телеканале "Беларусь 1" откроет проект "Арсенал". Авторы программы расскажут о женщинах-снайперах времен Великой Отечественной, а также о других героинях - наших современницах, каждая из которых оставила привычный уклад жизни и выбрала для себя непростую профессию.

Гостями проекта "Все за стол!" в этот день станут участники мужской вокальной арт-группы "Беларусы". "В праздничном выпуске будет заметно, что мы подобрали довольно легкое меню, не обошли вниманием рецепты блюд из морепродуктов. Гости раскроют детали того, как они не без креативности и оригинальности поздравляют своих любимых. Нашим телезрительницам музыканты также подготовили сюрприз. Выпуск получился добрым и веселым, наполненным атмосферой тепла и уюта, которыми мы с радостью поделимся с нашей аудиторией", - отметила ведущая проекта Елена Дубровская.

Вечером 8 марта зрителей порадует праздничный концерт Таисии Повалий "Сердце - дом для любви", которая помимо исполнения полюбившихся поклонниками хитов споет дуэтом со Стасом Михайловым и Николаем Басковым. Праздничный эфир на "Беларусь 1" завершится премьерным показом мелодраматического сериала "Королева "Марго" (Россия - Украина, 2017) с Евгенией Лозой в главной роли.

Выходные на "Беларусь 2" будут насыщенными: для своих зрительниц телеканал составил кинобукет из любимых фильмов и анимационных лент. В их числе - музыкальный мультфильм для всей семьи "Балерина" (Франция - Канада, 2016) о девочке-сироте, которая приезжает в Париж, чтобы стать воспитанницей знаменитой "Гранд-Опера". Субботний эфир также украсит лирическая комедия "Несносные леди" (США, 2016) с целой плеядой знаменитостей. В воскресенье на экране появится "Красотка" (США, 1990) - одна из самых успешных романтических комедий, снятых в Голливуде.

Экспедиция творческой группы проекта "Наперад у мінулае" телеканала "Беларусь 3" отправится в деревню Раков Воложинского района, чтобы запечатлеть предсвадебный обряд "Вечар на вянок" с участием фольклорного коллектива "Вянок". Гостьей проекта "Майстры і куміры" станет известная телеведущая, заслуженная артистка Беларуси Елена Спиридович. Затем эфир украсит концерт "Золотой хит" со "Славянского базара в Витебске - 2019" и заводная "Дискотека СССР", снятая медиахолдингом в этом году. В завершении праздничного дня на канале выйдет Belcanto - сольный концерт двух оперных див: народной артистки Беларуси Анастасии Москвиной и заслуженной артистки Оксаны Волковой.

8 марта гостьей программы "24 вопроса" на "НТВ-Беларусь" станет певица мировой оперы Мария Гулегина. О жизни в искусстве и зигзагах судьбы, о том, как ей удалось покорить оперный Олимп, известная артистка расскажет в интервью автору и ведущему Александру Мартыненко. После в проекте "Беларусы" телезрителям представится возможность поближе познакомиться с бессменной ведущей программы "Добрай раніцы, Беларусь!" Светланой Боровской, ее увлечениями и жизненной позицией. Праздничный вечер украсит концерт "Все звезды для любимой". Артисты подарят женщинам, девушкам и девочкам настоящее весеннее настроение. Звезды эстрады исполнят известные песни, самые нежные и романтичные, причем не только современные, но и проверенные временем.

Накануне и в день 8 Марта главными героинями эфира Первого национального канала Белорусского радио будут труженицы, женщины в погонах, творческие личности и известные спортсменки. Особое внимание будет уделено многодетным мамам. "Сямейная праграма", проекты "Свая зямля", "Служу Айчыне!" пригласят слушателей на разговор о материнском счастье, секретах воспитания и ЗОЖ.

Еще одно посвящение женщине и вечной любви - радиоспектакль "Нельзя забыть" по роману Владимира Короткевича. Прототипом главной героини стала преподавательница писателя, в которую он был беззаветно влюблен. Три вечера подряд, с 6 по 8 марта, актеры минских театров будут говорить о настоящей любви, которая проходит через генетическую память и живет в воспоминаниях. Лирическая тема будет присутствовать и в проектах "Дабравесце ад паэзіі" и "Паэтычны эцюд", где прозвучат стихи белорусских классиков и современных авторов.

Слова любви и признательности прекрасной половине человечества смогут высказать и радиослушатели. Матерей, бабушек, сестер и подруг можно будет поздравить 7 и 8 марта во время интерактивного марафона, который начнется в дневном развлекательном эфире в проекте "Настрой!" и продолжится спецвыпусками программы "Вітаем, віншуем, жадаем!".

8 марта эфир канала "Культура" откроет радиокомпозиция по стихотворениям Евгении Янищиц из фондов Белорусского радио. Программа "Натхнёныя музыкай" будет приурочена к 95-летию со дня рождения народной артистки Беларуси и СССР Тамары Нижниковой. В эфире "Арт-пiкнiка" в воскресенье можно будет услышать записи французской оперной певицы и дирижера Натали Штуцман и песни Ширли Бэсси. Гостьей "Беларускай этнафоніi" станет народная артистка Татьяна Мархель. Вечерний эфир порадует любителей ретро-мелодий и отечественной литературы. Проект "Настальжы" предложит записи знаменитых певиц: Мэрилин Монро, Ареты Франклин, Тины Тернер, Эдит Пиаф, Анны Герман. В "Літаратурных гісторыях" прозвучит рассказ заслуженного деятеля культуры Беларуси Елены Василевич "Интервью".-0-

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