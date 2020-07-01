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01 июля 2020, 10:12

Белтелерадиокомпания готовит тематический эфир ко Дню Независимости

Фото из архива
Фото из архива
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1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белтелерадиокомпания 3 июля, в День Независимости, представит тематический эфир, наполненный проектами собственного производства и прямыми включениями с праздничных локаций, показами любимых фильмов и музыкальных концертных программ. Традиционно все телеканалы украсят специальные логотипы и праздничное межпрограммное оформление. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе медиахолдинга.

В День Независимости "Беларусь 1" предложит телезрителям насыщенную информационную программу и тематический кинопоказ, а в течение всего дня в эфире появятся четыре цикла специальных межпрограммных видеороликов производства Агентства теленовостей. В цикле "Беларусь Независимая" прозвучат поздравления от мировых лидеров, зарубежных политиков, дипломатов, видных деятелей и экспертов. Ролики "Я - белорус!" - это зарисовки о целеустремленных, талантливых соотечественниках, которые преуспели в своем деле. Так, героями роликов стали детский кардиохирург Юрий Линник, который проводит уникальные операции малышам на сердце, и самый продуктивный комбайнер Беларуси Михаил Солодуха. Серия "Наша техника" расскажет о том, чем гордится белорусский автопром (электропоезда "Штадлер", самосвалы "БЕЛАЗ", электробусы). Выпуски цикла "Это мы! Это про нас!" посвящены знаковым объектам страны, среди которых Августовский канал, Западный обход в Бресте, спортивный комплекс "Олимпиец" в Могилеве.

Центральным связующим звеном праздничного эфира выступит проект Агентства теленовостей - информационный канал "День Независимости", основу которого составят репортажи корреспондентов из столицы и регионов, портретные мини-фильмы о выдающихся белорусах, интервью с гостями в студии, прямые включения с праздничных локаций. Инфоканал "День Независимости" начнет работу в 9.00, продолжит в 12.00, 15.00, 18.00 и завершит в 21.00. Особой составляющей праздника на канале станет патриотическое шествие "Беларусь помнит!". Трансляцию в прямом эфире с 10.00 до 11.00 обеспечит АТН. Для показа будет задействована современная техника: передвижные телевизионные станции и камеры, а также квадрокоптер и сегвей, которые позволят вести съемку с самых неожиданных ракурсов. Комментировать трансляцию будут Виктория Сенкевич и Анатолий Липецкий.

В этот день "Беларусь 1" покажет премьерный выпуск программы "СДЕЛАНО!" - совместного проекта Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании и каналов ОНТ и СТВ, который продемонстрирует лучшие достижения страны за годы суверенитета. Темой первого выпуска, который зрители увидят в 20.40, станет отечественное машиностроение. Среди игровых фильмов, которые "Беларусь 1" покажет 3 июля, - военно-приключенческая картина Михаила Пташука "В августе 44-го..." в 6.10 и 22.00, остросюжетная лента Александра Анисимова "Следы на воде" в 10.00 и премьера четырехсерийной военной мелодрамы Виталия Бабенко "На пороге любви" в 16.00.

Праздничное утро на "Беларусь 2" начнется в 7.00 с заряда бодрости и хорошего настроения от команды проекта "Включайся!", который на один день сменит привычную студийную локацию на несколько знаковых столичных площадок. Обе пары ведущих: Анна Квилория - Илья Кононов и Марианна Муренкова - Юрий Ярошик проведут любимое шоу в непривычном формате, а героями выпуска станут молодые и целеустремленные белорусы.

В 12.30 канал покажет четырехсерийный фильм "Деревенский романс" из докудраматического цикла "Семейные истории" - первый сериал собственного производства, съемки которого проходили в Вилейской области. Каждый эпизод - законченная и самостоятельная история из жизни обычных семей белорусской деревушки, история, полная приключений, тайн и перевоплощений. Порадует "Беларусь 2" и насыщенным тематическим кинопоказом. В 14.30 выйдет военная драма Николая Лебедева "Звезда", а в 16.10 - военно-приключенческий сериал Сергея Попова "Не покидай меня" по одноименной пьесе Алексея Дударева. Вечером в 19.40 зрители увидят драму Сергея Попова "Дорога на Берлин", а в завершение праздничного эфира - все части военно-приключенческой ленты Андрея Прошкина "Переводчик".

Специально ко Дню Независимости телеканал "Беларусь 3" подготовил тематическую программу, наполненную исключительно белорусским контентом. Зрителей ждут отечественные мультфильмы и киноленты, избранные выпуски лучших проектов собственного производства на родном языке и сразу несколько записанных Белтелерадиокомпанией концертов, в том числе готовящихся к показу впервые. Утро на канале начнется с картин киностудии "Беларусьфильм" для всей семьи: в 7.00 в эфир выйдут анимационные ленты "Беларуская азбука", "Вяселыя літары" и "Займальная азбука", а в 9.00 - все четыре части приключенческого фильма Игоря Четверикова "Три талера". Национальной белорусской культуре в различных ее проявлениях будут посвящены фирменные программы "Беларусь 3": про традиционные блюда расскажет "Беларуская кухня" в 8.05; про обычаи белорусского народа - "Жывая культура" в 8.35, 15.00 и 18.30. Тему современного академического театрального искусства раскроет в 13.00 программа "Тэатр у дэталях", посвященная масштабному национальному проекту - балету Большого театра Беларуси "Анастасия", который, к слову, будет показан в 13.25. Хореографическая легенда в двух действиях в постановке народного артиста Беларуси Юрия Трояна основана на реальной истории отважной княгини Анастасии Слуцкой.

Среди фильмов, которые предложит к просмотру "Беларусь 3" в праздничный день, - "золотые" ленты студии "Беларусьфильм": киноповесть "Через кладбище" Виктора Турова в 15.30 и драма "Возьму твою боль" Михаила Пташука в 21.05. В 16.50 можно будет услышать произведения белорусских авторов в концерте "Каб памяць зберагчы...", а в завершение праздничного эфира в 22.25 канал покажет концерт Государственного академического симфонического оркестра Беларуси из цикла "Майстры культуры - ветэранам".

Первый национальный канал Белорусского радио ко Дню Независимости и 76-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков с 29 июня по 5 июля проводит эфирную акцию "Тыдзень памяці". В течение недели в программе "Тэатр Беларускага радыё" прозвучат радиоспектакли, посвященные подвигу народа в борьбе с фашизмом. Открыла "Тыдзень памяці" премьера спектакля "Найдорф" по одноименной повести Ивана Пташникова. С 2 по 4 июля в эфире прозвучит литературно-драматическая постановка по повести Василя Быкова "Воўчая зграя". 3 июля в информационных выпусках и специальном проекте "Дзень Незалежнасці" пройдут прямые включения из всех регионов страны и различных районов столицы о том, как Беларусь отмечает главный государственный праздник.

Тематические проекты "Мы - Беларусь!", "Інавацыі і тэхналогіі", "Нязведаныя гарызонты", "Свая зямля" расскажут о достижениях современной Беларуси в различных областях, познакомят слушателей с молодыми учеными, творческими и увлеченными людьми, а "Сямейная праграма" соберет за домашним круглым столом неравнодушных белорусов, которые сберегают наше культурное наследие, чтят героическое прошлое и семейные традиции. В специальном выпуске передачи "Паэтычны эцюд" прочтут стихи военной тематики классиков белорусской литературы, в эфире будут представлены праздничные концертные программы "Сустрэчы з песняй", "Рэтра", "Мелодыі мінулых гадоў". В программе по заявкам "Вітаем, віншуем, жадаем!" прозвучат поздравления ветеранам войны, знаменитым людям белорусской земли, родным и близким.-0-

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