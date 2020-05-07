Белтелерадиокомпания готовит цикл проектов к 75-летию Великой Победы

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Творческая группа Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании подготовила к 75-летию Великой Победы цикл проектов о фронтовиках, героях войны и памятных местах. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе медиахолдинга.

В праздничном эфире зрителей ждут эксклюзивные интервью, забытые факты и документальные расследования журналистов. Так, телефильм "Брест. Герои форпоста" затронет неизвестные страницы в истории Брестской крепости, расскажет о героях, оборонявших ее. Все пять эпизодов хроникально-документального проекта выйдут в эфир 9 мая.

Поздравления от былых фронтовиков с 75-летием Великой Победы можно будет услышать в проекте "Ветераны о Победе". Помимо того, на телеканале "Беларусь 1" выйдут новые художественно-постановочные ролики "Беларусь помнит!". Это истории о памяти, которая прошла сквозь время и поколения. Так, в одном из выпусков главный герой - лейтенант Николай Игначков, который ослушался приказа и поместил тяжелую артиллерию в месте, не указанном на карте. Такое своеволие в итоге спасло жизнь сотням солдат.

О памятных местах времен Великой Отечественной войны расскажет проект АТН "Наследники Победы". В каждом районе либо райцентре найдется мемориальный комплекс, могила неизвестного солдата или же просто памятник. Предполагается, что авторы откроют телезрителям новые места.

9 мая в течение дня АТН будет обеспечивать в эфире "Беларусь 1" работу праздничного канала "Во славу общей Победы!". Во время инфоканала будет показан парад техники и авиации, старт которого запланирован на 11.00, прозвучат поздравления от ветеранов Великой Отечественной из разных стран мира. Прямые включения торжественных мероприятий в День Победы будут проводиться из Минска и всех регионов республики. Телезрители также увидят серии проектов и роликов, в каждом из которых показывается - Беларусь действительно помнит и бережет память о Победе.-0-