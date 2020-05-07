ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 7 мая 2020
Минск Переменная облачность +8°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
22:33 Хакеры атаковали ВОЗ В мире
21:47 Открыт прием заявок на конкурс современной белорусской драматургии WriteBox 2020 Культура
21:39 Белтелерадиокомпания готовит цикл проектов к 75-летию Великой Победы Общество
21:29 Молодое поколение должно сохранить историческую правду о войне - мнение Регионы
21:21 Президент Украины назначил Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ В мире
21:09 Подпольное казино обнаружили в Гомельской области Происшествия
21:02 Возобновление Бундеслиги станет символом возвращения большого футбола - глава УЕФА Спорт
20:52 МВФ одобрил заявки на получение помощи от 50 стран для борьбы с коронавирусом В мире
20:43 Выздоровление пациента со средней тяжестью COVID-19 составляет три недели - эксперт В мире
20:21 Минздрав ответил на вопросы по надбавкам при работе с инфекциями Общество
20:00 Сборы белорусских биатлонистов проходят в "Раубичах" Спорт
19:43 Директор столичной компании обманом завладел крупной суммой денег своего подчиненного Происшествия
19:15 Беларусь завершила размещение гособлигаций в РФ на 10 млрд российских рублей Экономика
19:00 ОАО "Белинвестбанк" и Mastercard представили новую платформу лояльности Общество
18:55 Дипломаты помогли вернуться домой из стран Азии 13 белорусам Общество
18:41 В Минске вечером ограничат движение на двух улицах Регионы
18:40 Минздрав: надбавку получит каждый работник, который привлекается к работе с инфекциями Общество
18:31 Щеткина о Великой Победе: историю нельзя перекраивать Общество
18:19 Соболенко стала победительницей теннисного турнира Belarus Insurance Cup Спорт
18:13 Максимальный штраф за административные правонарушения в Беларуси планируется снизить до 30 БВ Общество
18:08 Мы должны помнить тех, кто рисковал жизнью за Победу - Головченко Общество
18:04 Резидент ПВТ помог медикам быстрее получать результаты тестов на COVID-19 Технологии
17:58 Определены логотип и талисман Игр стран Содружества Спорт
17:54 Парад под окном организовало МЧС для ветерана в Добрушском районе Регионы
17:46 "Беларусь 3" запускает акцию "Мастера культуры - ветеранам" Культура
17:44 К БелАЭС подключили пятую из семи высоковольтных линии для связи с энергосистемой Экономика
17:41 В проект нового КоАП Беларуси включена глава о профилактических мерах воздействия Общество
17:37 В жилфонде и организациях Минска 8 мая начнут отключать отопление Регионы
17:36 "Белорусская энциклопедия" присоединилась к акции "Беларусь помнит. Помним каждого" Общество
17:31 Европейский юношеский олимпийский фестиваль пройдет в июле 2022 года Спорт
Все новости
Все новости
Общество
07 мая 2020, 21:39

Белтелерадиокомпания готовит цикл проектов к 75-летию Великой Победы

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Беларусь помнит"
Молодое поколение должно сохранить историческую правду о войне - мнение
Щеткина о Великой Победе: историю нельзя перекраивать

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Творческая группа Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании подготовила к 75-летию Великой Победы цикл проектов о фронтовиках, героях войны и памятных местах. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе медиахолдинга.

В праздничном эфире зрителей ждут эксклюзивные интервью, забытые факты и документальные расследования журналистов. Так, телефильм "Брест. Герои форпоста" затронет неизвестные страницы в истории Брестской крепости, расскажет о героях, оборонявших ее. Все пять эпизодов хроникально-документального проекта выйдут в эфир 9 мая.

Поздравления от былых фронтовиков с 75-летием Великой Победы можно будет услышать в проекте "Ветераны о Победе". Помимо того, на телеканале "Беларусь 1" выйдут новые художественно-постановочные ролики "Беларусь помнит!". Это истории о памяти, которая прошла сквозь время и поколения. Так, в одном из выпусков главный герой - лейтенант Николай Игначков, который ослушался приказа и поместил тяжелую артиллерию в месте, не указанном на карте. Такое своеволие в итоге спасло жизнь сотням солдат.

О памятных местах времен Великой Отечественной войны расскажет проект АТН "Наследники Победы". В каждом районе либо райцентре найдется мемориальный комплекс, могила неизвестного солдата или же просто памятник. Предполагается, что авторы откроют телезрителям новые места.

9 мая в течение дня АТН будет обеспечивать в эфире "Беларусь 1" работу праздничного канала "Во славу общей Победы!". Во время инфоканала будет показан парад техники и авиации, старт которого запланирован на 11.00, прозвучат поздравления от ветеранов Великой Отечественной из разных стран мира. Прямые включения торжественных мероприятий в День Победы будут проводиться из Минска и всех регионов республики. Телезрители также увидят серии проектов и роликов, в каждом из которых показывается - Беларусь действительно помнит и бережет память о Победе.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
ВОВ праздник телевидение
Новости рубрики Общество
Фото из архива Минздрав ответил на вопросы по надбавкам при работе с инфекциями
ОАО "Белинвестбанк" и Mastercard представили новую платформу лояльности
Фото из архива Дипломаты помогли вернуться домой из стран Азии 13 белорусам
Фото из архива Минздрав: надбавку получит каждый работник, который привлекается к работе с инфекциями
Марианна Щеткина Щеткина о Великой Победе: историю нельзя перекраивать
Фото из архива Максимальный штраф за административные правонарушения в Беларуси планируется снизить до 30 БВ
Главное
Фото из архива Золотовалютные резервы Беларуси за апрель выросли до $7,9 млрд
Кочанова: память о Великой Отечественной войне - в сердце каждого белоруса
В Беларуси выздоровели и выписаны 5067 пациентов с COVID-19
ОАО "Белинвестбанк" и Mastercard представили новую платформу лояльности
Топ-новости
Лукашенко подписал указ об организации вступительной кампании в 2020 году
Кочанова: фейки по поводу ситуации с коронавирусом в Беларуси недопустимы
Утверждены приоритеты научной, научно-технической и инновационной деятельности на 2021-2025 годы
Минздрав ответил на вопросы по надбавкам при работе с инфекциями
Правительство Беларуси рассчитывает на долгосрочные контракты по альтернативной нефти - Крутой
Максимальный штраф за административные правонарушения в Беларуси планируется снизить до 30 БВ
Кунцевич: достойно встретить юбилей Победы - наша святая обязанность
БСЖ считает мягкими меры к корпункту Первого канала и призывает российских коллег к диалогу
К БелАЭС подключили пятую из семи высоковольтных линии для связи с энергосистемой
В проект нового КоАП Беларуси включена глава о профилактических мерах воздействия
В жилфонде и организациях Минска 8 мая начнут отключать отопление
Последствия двух шоковых недель марта: рынок недвижимости привыкает к новой реальности
Надеюсь, мой шаг поможет спасти чью-то жизнь - сдавшая плазму после COVID-19 витебчанка
Проект указа по повышению эффективности холдингов подготовлен в Беларуси
"Белнефтехим" прорабатывает поставку нефти через Гданьск
Релама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Беларусь помнит Спецрепортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.