7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белтелерадиокомпания к Пасхе проведет 11 прямых трансляций богослужений для христиан, сообщили БЕЛТА в пресс-службе медиахолдинга.

9 апреля телеканал "Беларусь 3" проведет прямую трансляцию богослужения в Великий четверг из архикафедрального собора Святого Имени Пресвятой Девы Марии в Минске, а 10 апреля - богослужения в Великую пятницу. Кроме того, в этот же день можно будет увидеть трансляцию крестного пути из римского Колизея с участием Папы Римского Франциска.

11 апреля "Беларусь 1" и "Беларусь 24" будут вести трансляцию праздничного богослужения на Пасху по календарю католической конфессии из архикафедрального собора Святого Имени Пресвятой Девы Марии в Минске. 12 апреля на "Беларусь 3" можно будет увидеть прямую трансляцию из Ватикана пасхального послания и благословения "Граду и миру" Папы Римского Франциска.

"Беларусь 3" 12 апреля покажет Божественную литургию на Вербное воскресенье из минского Свято-Духова кафедрального собора, 16 апреля - трансляцию в Великий четверг чина умовения ног, 17 апреля - вечерни с выносом Плащаницы. В этот же день на "Беларусь 3" состоится прямая трансляция утрени с чином погребения Плащаницы из Свято-Духова кафедрального собора в Минске.

18 апреля "НТВ-Беларусь" покажет прямую трансляция из храма Гроба Господня в Иерусалиме (схождение Благодатного огня и Всеправославная молитва о мире на Святой Земле). В этот же день телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 24" покажут праздничное богослужение на Светлое Христово Воскресение по календарю православной конфессии из минского Свято-Духова кафедрального собора.-0-