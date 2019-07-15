Белтелерадиокомпания объявила прием заявок для участия в нацотборе на детское "Евровидение-2019"

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белтелерадиокомпания начинает прием заявок для участия в национальном отборе на детское "Евровидение-2019", сообщили в Белтелерадиокомпании.

К прослушиванию допускаются претенденты от 9-ти до 14-ти лет - граждане Беларуси либо иностранцы, проживающие на территории страны не менее двух с половиной лет. В отборе может участвовать песня на русском или белорусском языках. Использовать иностранный можно, но в ограниченном объеме - не более 40 % от всего текста. Кроме того, композиция не должна быть коммерчески реализована, а также исполнена публично до 1 мая этого года.

Все анкеты принимаются исключительно в электронном виде на сайте медиахолдинга tvr.by. Там же можно ознакомиться с положением и правилами конкурса. Последний день приема заявок - 15 августа.

Финалисты (от 7 до 10 участников) определятся по итогам прослушивания профессиональным жюри. Представителя Беларуси на конкурсе выберут в прямом эфире по итогам голосования телезрителей и экспертов не позднее 27 сентября.