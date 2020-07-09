Белтелерадиокомпания открыла новый сезон проекта "Судьба гигантов. Перезагрузка"

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый сезон оригинального проекта Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании "Судьба гигантов. Перезагрузка" стартовал в эфире "Беларусь 1". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

"Цикл документальных фильмов затронет прошлое, настоящее и будущее строительной отрасли, машиностроения, легкой промышленности, микроэлектроники и сельского хозяйства. Серии проекта сопровождаются открытым показом в студии медиахолдинга: по понедельникам каждый эпизод телеведущие обсуждают вместе с приглашенными экспертами", - рассказали в пресс-службе.

Первый цикл серий эксклюзивного документального проекта "Судьба гигантов" был посвящен крупнейшим предприятиям времен СССР. Во втором сезоне под названием "Гастроном" авторы рассказывали о возрождении советских продуктовых брендов. Далее эстафету подхватило "Госкино", рассказывавшее о создании новогодних шедевров советского кинематографа. А в четвертом вспоминали об уюте советских квартир, предметах интерьера, бытовой технике и мебели тех лет. В эпизодах нового, пятого сезона отражаются итоги социально-экономических реформ, проводимых в странах Восточной Европы в течение трех десятилетий.

"В каждой серии есть своя отправная точка, понятная зрителям: советские стол, гардероб, автомобиль, игрушка. Например, отталкиваясь от продуктового набора на столе, мы рассказываем, как развивался белорусский агропромышленный комплекс и почему фермерам в соседних странах доплачивают, чтобы у них на полях росли сорняки. Именно мягкие реформы, а не безоглядный переход к рынку выбрала Беларусь. Что из этого вышло, смотрите в нашем эфире", - рассказал автор идеи Руслан Турков.

Эксперты проекта - ведущие историки, экономисты и политологи Беларуси, России, Прибалтики и других стран. "В этот раз мы реализуем проект в ином формате. Новый сезон - новый подход. Мы обсуждаем "Судьбу гигантов" в студии, делимся воспоминаниями и переходим от судьбы предприятий к целым отраслям промышленности. Для каждого из нас и гостей ток-шоу это еще и личная история. Кто-то жил в хрущевке, а сейчас строит дом от белорусского застройщика, кто-то носит костюм белорусской марки, ставит на стол наши продукты или показывает детям гигантов машиностроения. Мы хотим напомнить тот путь, который прошли наши бренды. Подключаем к обсуждению экспертов из-за рубежа и даем слово людям, которые всю жизнь посвятили своему делу", - рассказывает телеведущая Виктория Сенкевич.

Творческая группа Агентства теленовостей приглашает к разговору о предприятиях, которые были брендами большой страны. Кому удалось сохранить лицо и преобразиться, а кто живет воспоминаниями? Обсуждение вместе с экспертами в студии - сразу после просмотра очередной серии документального фильма. Ток-шоу "Судьба гигантов. Открытый показ" выходит в эфире "Беларусь 1" по понедельникам в 19.20.-0-