Белтелерадиокомпания покажет церемонию вручения премии Президента "За духовное возрождение"

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 24" покажут церемонию вручения премии Президента Беларуси "За духовное возрождение" и специальных премий деятелям культуры и искусства. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

Ежегодно Александр Лукашенко отмечает заслуги людей, которые ставят перед собой высокие духовные цели и совершают благородные поступки. Премии, которым нет аналогов в мире, вручаются главой государства деятелям культуры, мастерам искусств, представителям СМИ, священнослужителям, социальным работникам и многим другим.

Как сообщалось, по итогам 2019 года присуждены пять премий "За духовное возрождение". Ими отмечены трудовые коллективы и представители религиозных объединений за активную деятельность в гуманитарной сфере. В их числе настоятель прихода храма святой равноапостольной Марии Магдалины города Минска протоиерей Иоанн (Иван) Хорошевич, Белорусское общественное объединение ветеранов, коллективы Белорусской ассоциации многодетных родителей и археологического музея "Берестье", авторский коллектив в составе академика-секретаря отделения гуманитарных наук и искусств Национальной академии наук Беларуси Александра Ковалени, главного редактора предприятия "Белкартография" Галины Ляховой, директора Белорусского научно-исследовательского центра электронной документации Вячеслава Носевича.

За выдающиеся достижения в сферах профессионального искусства, народного и любительского художественного творчества, обучения и патриотического воспитания творческой молодежи, благотворительной деятельности, которые получили общественное признание, присуждены 10 специальных премий Президента Беларуси деятелям культуры и искусства. Спецпремией за реализацию творческих проектов, которые позитивно представляют национальную культуру в Беларуси и за рубежом, значительный вклад в воспитание творческой молодежи отмечен и коллектив Белтелерадиокомпании.

Церемония вручения традиционно прошла во Дворце Республики. Телеверсию праздника зрители "Беларусь 1" и "Беларусь 24" увидят сегодня в 21.45 в вечернем эфире сразу после "Панорамы".-0-