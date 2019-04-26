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Белтелерадиокомпания покажет весь маршрут эстафеты огня II Европейских игр

Общество 26.04.2019 | 16:37
Фото из архива
Фото из архива
Европейские игры - 2019 Новости темы Европейские игры - 2019
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26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Журналисты АТН Белтелерадиокомпании проведут телезрителей по всему маршруту эстафеты огня II Европейских игр, сообщили БЕЛТА в пресс-службе медиахолдинга.

"Авторы дневников континентального форума "Игры.by" Станислав Липский и Андрей Козлов отправятся в центр Рима, чтобы вместе с именитыми спортсменами дать старт эстафете огня в уникальном музее "Алтарь мира". Зажгут факел наши олимпийские чемпионы, имена которых 3 мая первыми узнают зрители "Беларусь 1", - рассказали в пресс-службе.

Корреспондентов АТН ожидают непростые испытания. Вместе с белорусскими альпинистами они поднимут на гору Монблан факел с огнем II Европейских игр и Государственный флаг Республики Беларусь. Чтобы пламя не погасло в условиях низких температур, порывистого ветра и разреженного воздуха, его поместят в специальную лампаду. Далее факел подхватят байкеры, и вместе со съемочной группой "Пламя мира" отправится по дорогам Австрии, Словении, Венгрии, Словакии, Чехии и Польши.

Факел мультиспортивного форума 12 мая прибудет в Беларусь, чтобы побывать во всех регионах. Факелоносцами выступят 450 человек из числа уроженцев областей, которым будет передаваться эстафета. Среди них - руководство и сотрудники Белтелерадиокомпании. Сергей Гусаченко, Виктория Сенкевич, Ольга Макей, Полина Шуба, Максим Угляница, Светлана Панкратова, Евгений Перлин, Светлана Боровская, ТEO, Юрий Марковский и председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт станут почетными факелоносцами вместе с дипломатами европейских стран, спортсменами, общественными деятелями, артистами. Все они помогут зажечь знаменитую чашу на стадионе "Динамо" 21 июня.

Каждый этап эстафеты огня II Европейских игр "Пламя мира" найдет отражение в выпусках "Новостей", в итоговых программах "Панорама" и "Главный эфир", в дневниках "Игры.by". Старт эстафеты в эфире "Беларусь 1" уже 3 мая.-0-

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Белтелерадиокомпания, Евроигры, Европейские игры
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