Белтелерадиокомпания представит серию фильмов к 100-летию БССР

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеканал "Беларусь 1" представит серию фильмов к 100-летнему юбилею БССР, сообщила корреспонденту БЕЛТА руководитель пресс-службы Белтелерадиокомпании Светлана Смолонская-Красковская.

В частности, 2 января Агентство телевизионных новостей Белтелерадиокомпании покажет документальный фильм Елены Бормотовой "БССР. Вытокі". В нем будет рассказано, с чего начинался новый этап в истории страны.

"Съемочная группа АТН побывала в архивах Беларуси и России, а также других знаковых местах, где сохранилось немало документов, в которых запечатлены первые шаги на трудном пути к белорусской государственности и судьбы людей, что вели за собой остальных. Журналистам удалось ознакомиться с документами, с которых совсем недавно был снят гриф "Секретно", а теперь их увидят и зрители "Беларусь 1", - рассказала Светлана Смолонская-Красковская. - Фильм затронет различные аспекты становления белорусской государственности: роль Иосифа Сталина в образовании БССР, I Всебелорусский съезд Советов, первые решения и законы, первая конституция - эти и другие неотъемлемые факты нашей истории получат огласку и эксклюзивную иллюстрацию в виде редких документов и кадров".

Кроме того, фильм с помощью графической составляющей наглядно продемонстрирует телезрителям, как в разные годы менялась территория Беларуси.

А с 8 по 11 января на "Беларусь 1" состоится премьера 4-серийного биографического документального фильма "БССР. Неизвестная история". "Он расскажет о людях, которые участвовали в создании государства, противоборствовали между собой, погибали за идею. Так, будут представлены документально-публицистические портреты Дмитрия Жилуновича, Александра Червякова, Александра Мясникова и Вильгельма Кнорина. Их имена были известны всей стране, но сейчас они упоминаются лишь в учебниках истории и названиях улиц. Журналисты Белтелерадиокомпании решили узнать, какими они были людьми и что сделали для страны, ведь их биографии подвергались тщательной редактуре, а многие достижения ушли в забвение", - отметила руководитель пресс-службы.

Чтобы проверить достоверность фактов, увидеть оригиналы исторических документов и встретиться с их родственниками, творческая группа проекта побывала в Москве, Смоленске, Ереване и разных городах Беларуси. Фильм "БССР. Неизвестная история" уникален и тем, что многие из наследников известных деятелей впервые дали интервью перед камерами. Помимо этого, для съемок были приглашены известные белорусские историки. Роли в проекте исполнили как профессиональные актеры, так и любители.

Кроме того, на "Беларусь 1" запущена серия межпрограммных роликов к 100-летнему юбилею БССР. -0-