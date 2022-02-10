10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белтелерадиокомпания примет участие в глобальной инициативе Всемирного дня радио. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

"К ХI Всемирному дню радио, который ежегодно отмечается 13 февраля, радиостанции медиахолдинга подготовили для своих слушателей интерактивные конкурсы и розыгрыши. Именно в этот день в 1946 году начало вещание Радио ООН. Нынешняя глобальная акция посвящена теме "Радио и доверие", и это неслучайно.

Как отмечают эксперты ЮНЕСКО, последние мировые события и пандемия COVID-19 подорвали доверие к СМИ в целом, чему способствовало быстрое распространение ложного контента в социальных сетях. Однако конкретные медиаисследования показывают: если доверие к интернету и соцсетям на глобальном уровне снизилось, то общее доверие к новостям выросло. И многие граждане по-прежнему доверяют радио больше, чем любым другим СМИ", - рассказали в пресс-службе.

На глобальном уровне радио остается наиболее широко используемым средством массовой информации. Эта уникальная способность охватить широчайшую аудиторию дает возможность радио отображать разнообразие общества и выступать в роли арены, на которой можно услышать любые голоса и донести их до слушателя.

Радиостанции Белтелерадиокомпании традиционно принимают активное участие в глобальной инициативе World Radio Day.

Первый национальный канал Белорусского радио запускает в социальных сетях Instagram, "ВКонтакте" и "Одноклассники" тематические розыгрыши призов. Победители смогут побывать с экскурсией в Доме радио и попробовать себя в качестве "народного ведущего". Призы с фирменными логотипами ожидают и наиболее активных участников эфира 13 февраля. Тематические выпуски рубрики "Радыётэка" познакомят слушателей с уникальными записями из фондов Белорусского радио и позволят окунуться в атмосферу радиоэфиров минувших десятилетий.

Радиостанция "Радиус-FM" подготовила тематические игровые рубрики в утреннем шоу "Теория большого утра", а также разместила красочный баннер на официальном сайте www.radiusfm.by. Победитель конкурса в утреннем шоу получит в подарок беспроводную колонку с логотипом "Радиус-FM". Розыгрыши продолжатся и в День всех влюбленных 14 февраля. Самых активных слушателей ожидают фирменные подарки.

Радиостанция "Сталіца" по случаю Всемирного дня радио подготовила тематическую викторину в социальной сети "ВКонтакте". Первая пятерка победителей станет обладателем сувенирной продукции с логотипом радиостанции. Кроме того, в эфире прозвучат любопытные факты и курьезные истории о радио, ведущих, прямых эфирах.

На канале "Культура" в этот день выйдут проекты для слушателей разных возрастов. Настоящим подарком к празднику станут программы, наполненные образцами всех направлений музыкального искусства - от фольклорных записей и произведений духовной тематики до трансляции из Большого театра Беларуси и электронных произведений. В социальных сетях канала "Культура" пройдут праздничные розыгрыши, победители получат памятные подарки от любимой радиоволны, которая выбирает вечные ценности.

Международное радио "Беларусь" особое внимание уделит обратной связи со своей зарубежной аудиторией. В течение дня будут звучать поздравления от слушателей радиостанции из разных стран.

Программы, посвященные Всемирному дню радио, выйдут и в эфире региональных радиостанций Белтелерадиокомпании "Радио Брест", "Город FM", "Радио Витебск", "Радио Гомель", "Гомель+", "Радио Гродно", "Радио Могилев" во всех областях страны.-0-