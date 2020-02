Белтелерадиокомпания приступает к съемкам визиток финалистов нацотбора на "Евровидение-2020"

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белтелерадиокомпания продолжает подготовку к финальному этапу национального отбора на конкурс песни "Евровидение-2020". 5-6 февраля в студии "600 метров" пройдет запись визиток всех 12 финалистов конкурса, сообщила корреспонденту БЕЛТА руководитель пресс-службы медиахолдинга Светлана Смолонская-Красковская.

Основная идея визиток в этом году перекликается со слоганом самого конкурса - "Откройся". "Именно к самовыражению посредством творчества призывают организаторы "Евровидения-2020", а команда медиахолдинга, в свою очередь, предложит финалистам нацотбора раскрыться через внутренний танец - дать волю своему телу и на языке импровизированной трансовой хореографии рассказать историю собственного Я, - отметила режиссер видеороликов Яна Шаблыко. - Еще одной особенностью станет монохромность роликов. У каждого из конкурсантов будет один определенный цвет, который повлияет как на внешний облик и наряд, так и на антураж кадра".

Тем временем продолжается работа над финальным гала-концертом. Как рассказала художник-постановщик шоу Галина Гомонова, павильон киностудии "Беларусьфильм" площадью 1 тыс. кв.м, в котором пройдет концерт, позволяет смонтировать сцену с нуля, используя желаемое световое, звуковое и экранное оборудование, а также поиграть с расположением выступающих, ведущих и жюри, увеличить сценическое пространство и танцпол, а, следовательно, и количество зрителей и групп поддержки артистов в зале.

Финал национального отбора пройдет 28 февраля. Вести концерт будут телеведущий "Беларусь 1" шоумен Евгений Перлин и участница детского "Евровидения-2017" от Беларуси певица Хелена Мерааи. Прямую трансляцию шоу традиционно будут вести телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 24", а также официальный сайт Белтелерадиокомпании www.tvr.by.

Финалисты нацотбора были определены 27 января. На финишную прямую вышли: Анастасия Гламозда ("Burning again"), Дарья Хмельницкая ("On Fire"), AURA ("Барані свае"), VAL ("Да вiдна"), Анжелика Пушнова ("27 января. True Love"), NAPOLI ("Dоn't let me down"), Саша Захарик ("Rocky Road"), КейСи ("Chili Pepper"), Ян Ярош ("Fire"), Анастасия Развадовская ("Hello"), CHAKRAS ("La-ley-la"), Анастасия Малашкевич ("Invisible"). Согласно жеребьевке, откроет гала-концерт NAPOLI, а под завершающим, 12-м номером выступит VAL.

65-й конкурс песни "Евровидение" в этом году состоится в Роттердаме (Нидерланды). Первый полуфинал, где выступит представитель Беларуси, пройдет 12 мая, второй - 14 мая, финал запланирован на 16 мая.

Подготовку и проведение национального отбора осуществляют Белтелерадиокомпания как единственный в Беларуси член Европейского вещательного союза и Министерство культуры, которое выступает соорганизатором. Положение о проекте размещено на сайте медиахолдинга.-0-