Белтелерадиокомпания проведет трансляцию форума патриотических сил "Символ единства"

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня Беларусь впервые в суверенной истории отмечает новый государственный праздник - День народного единства. Пока в эфире Белорусского радио продолжается тематическая эфирная акция, телеканалы Белтелерадиокомпании готовятся к трансляции праздничного форума патриотических сил "Символ единства". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

"В 1921 году одним из результатов подписания Рижского мирного договора стало разделение некогда единой республики против ее воли надвое: западная территория Беларуси на долгие годы оказалась под юрисдикцией Польши, а белорусы и представители других национальностей, до тех пор мирно соседствовавшие на белорусских землях, попали в тиски репрессий, голода и полонизации. Лишь 17 сентября 1939-го, когда переходом советско-польской границы на всем ее протяжении начался освободительный поход Красной армии, был дан долгожданный старт объединению белорусской нации и восстановлению территориальной целостности БССР. Бойцов-красноармейцев на каждом этапе встречали с цветами и признательностью в сердцах", - рассказали в пресс-службе.

Сегодня новейший государственный праздник в ходе форума "Символ единства" соберет представителей патриотических сил со всей страны на "Минск-Арене". Телеканалы медиахолдинга "Беларусь 1" и "Беларусь 24" покажут масштабное торжественное действо в 21.30.-0-