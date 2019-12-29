Белтелерадиокомпания раскроет секреты профессии главного Деда Мороза страны

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеканал "Беларусь 1" и Агентство теленовостей Белтелерадиокомпании подготовили специальный новогодний выпуск проекта "Главный эфир", который зрители увидят сегодня. Выездная студия АТН расположилась в уютной загородной усадьбе, чтобы подвести итоги 2019 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе медиахолдинга.

"Главный эфир" продолжает традицию выездных съемок заключительного выпуска в уходящем году. Если в конце 2018-го ведущие еженедельной информационно-аналитической программы встречали гостей на фоне главной елки страны на Октябрьской площади в Минске, то в этот раз съемочная группа проекта отправилась за город, чтобы подытожить информационную картину года, опираясь на ключевые события 2019-го", - рассказали в пресс-службе.

Специальный итоговый выпуск проекта свяжет самые разные темы в экономике, политике, спорте, культуре и других сферах. Ведущие вспомнят вместе со зрителями самые яркие события года в неформальной, теплой, домашней обстановке.

Для съемок творческая команда АТН задействовала три праздничные локации. Традиционно за столом, но в новогоднем оформлении на террасе со сверкающими гирляндами, подарками и зеленой красавицей пойдет речь о переговорах на высшем уровне, об экономическом партнерстве и итогах главного политического события - выборов депутатов Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва. В беседке у печи ведущие передадут слово корреспондентам АТН, которые расскажут про новогодний бал во Дворце Независимости, традиционную акцию "Наши дети" и то, как праздновали Рождество Христово белорусы и католики всего мира. В третьей локации - у настоящего костра - зрители узнают, что телеканал "Беларусь 1" предложит их вниманию в новогоднюю ночь, также будут раскрыты секреты профессии и личной жизни главного Деда Мороза страны.

К слову, в загородную усадьбу отправилась одна из новейших передвижных телевизионных станций медиахолдинга, было использовано специальное световое и другое высокотехнологичное оборудование, чтобы уже сегодня в 21.00 зрители "Беларусь 1" смогли окунуться в праздничную новогоднюю атмосферу вместе с "Главным эфиром".-0-