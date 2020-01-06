Белтелерадиокомпания расскажет о неизвестных фактах из жизни знаменитых людей Беларуси

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьера проекта "Смысл жизни" состоится 11 января на телеканале "Беларусь 1". Его героями станут известные артисты, политики, спортсмены, которые впервые откроют зрителям интересные факты из своей личной жизни. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

Ведущий Александр Суцковер - заслуженный артист Беларуси, телеведущий и актер, известный по работам в театре и по фильмам "Каменская", "В августе 44-го…", "Псевдоним "Албанец", "Оттепель". Он будет приглашать звезд в загородный дом, чтобы в теплой непринужденной обстановке расспросить их о самом личном и показать их с новой стороны.

Проект "Смысл жизни" будет выходить по субботам. Зрители "Беларусь 1" увидят премьеру 11 января. Первым героем станет народный артист Беларуси, кавалер ордена Франциска Скорины лидер легендарного ансамбля "Сябры" Анатолий Ярмоленко. 18 января гостем второго выпуска программы станет генеральный директор Национального академического театра имени Янки Купалы Павел Латушко.-0-