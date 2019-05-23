Белтелерадиокомпания запланировала около 600 часов видеоконтента по II Европейским играм

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белтелерадиокомпания, как основной вещатель II Европейских игр, покажет максимальное количество состязаний. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе медиахолдинга.

"В эфире теле- и радиоканалов Белтелерадиокомпании стартовали программы, приуроченные к континентальному форуму. Зрителей ожидают десятки всевозможных тематических проектов, прямые трансляции церемоний открытия и закрытия соревнований на "Беларусь 1" и все состязания с участием отечественных спортсменов в режиме переклички на "Беларусь 2" . Каналы "Беларусь 5" и "Беларусь 5. Интернет" на время Игр перейдут на круглосуточное вещание", - рассказали в пресс-службе.

В Минск прибудут более 4 тыс. спортсменов, около 2 тыс. тренеров и обслуживающего персонала из 50 европейских национальных команд. Крупнейшее спортивное событие этого года увидят полмиллиарда телезрителей практически на всех континентах. Работать над освещением мультиспортивного форума будет интернациональная команда.

Белтелерадиокомпания во время Игр планирует выдать около 600 часов видеоконтента. Будут работать практически все сотрудники медиахолдинга, включая спортивных комментаторов и специальных корреспондентов, режиссеров, операторов и технический персонал. Чтобы как можно лучше донести до болельщиков всю остроту состязаний, при ведении прямых трансляций будет использоваться опыт широкомасштабного освещения Олимпийских игр, организации детского конкурса песни "Евровидение-2018" в Минске и чемпионата Европы по биатлону 2019 года в Раубичах.

На II Европейских играх к передвижной телестанции Белтелерадиокомпании "Александрына" присоединятся четыре суперсовременные ПТС - "Еўфрасіння", "Яніна", "Рагнеда" и "Паўліна". Телевизионщики подстроятся под каждый из видов спорта. К примеру, на велогонках камеры будут установлены на вертолетах и байках.

Съемочная группа Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании продолжает вести зрителей по всему маршруту "Пламени мира". Помимо этого, на "Беларусь 1" в программе "Панорама" выходит проект АТН "Наши игры", который рассказывает о подготовке к соревнованиям: от вопросов проживания, питания и экипировки до обучения иностранным языкам персонала и производства сувенирной продукции. Информационную картину дополнит проект "Сборная Беларуси", в котором журналисты представят правила и национальную команду по каждому виду спорта. Проект АТН "Паспорт объекта" уже успел познакомить зрителей с главными площадками соревнований, а еженедельные дневники "Игры.by" знакомят с новостями и разыгрывают пригласительные билеты на главные события мультиспортивного форума.

Кроме того, во время трансляций на столичных аренах будут работать специализированные студии телеканала "Беларусь 5", куда будут приглашать тренеров, спортсменов, победителей, призеров и гостей Игр.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня.-0-