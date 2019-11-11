БелТИЗ проводит кампанию в поддержку национального плана по созданию инклюзивного общества

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общественное объединение "Белорусское товарищество инвалидов по зрению" при поддержке и участии Министерства труда и социальной защиты по 5 декабря включительно проводит республиканскую адвокационную кампанию "Инклюзивное общество: инвестиции в будущее", сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя центрального правления ОО "БелТИЗ" Михаил Антоненко.

Кампания стартовала в Бресте и проходит во всех регионах страны примерно по одинаковому сценарию: дискуссионная панель, обучающие мастер-классы и небольшой концерт людей с инвалидностью по зрению.

"Наша цель - совершенствовать социальную защиту людей с инвалидностью по зрению, их интеграцию и включение в общество, содействовать созданию доступной среды, условий для всестороннего развития. Все это заложено в Национальном плане действий по реализации в Беларуси положений Конвенции о правах инвалидов на 2017-2025 годы, - пояснил Михаил Антоненко. - Чтобы помочь представителям различных государственных органов, сфер обслуживания лучше понять особенности и потребности людей с инвалидностью по зрению, мы и проводим дискуссию, обучаем архитекторов, проектантов, работников здравоохранения, образования, социальной защиты, сферы услуг тому, как создать по-настоящему доступную среду, как общаться с незрячими".

В Минске мероприятие кампании состоится в Доме Москвы 13 ноября, в Международный день слепых. В заседании дискуссионной панели будут участвовать руководство Минтруда и соцзащиты, БелТИЗа, Минского облисполкома. Две рабочие секции будут посвящены темам "Доступная среда для людей с инвалидностью по зрению" и "Этика общения и правила коммуникации с незрячими и слабовидящими людьми". Ожидается, что мероприятие привлечет более 150 участников. По завершении запланирован концерт с участием исполнителей с инвалидностью по зрению.-0-