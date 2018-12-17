БелТИЗ создает информационную систему для незрячих с использованием мультимедийного плеера

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси создается система доступа людей с инвалидностью по зрению к новостным и информационным ресурсам с использованием мультимедийных специализированных проигрывателей (плееров) Webbox 3 по международному проекту "Ежедневный независимый безбарьерный доступ к информации для незрячих в Беларуси". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заместитель председателя Центрального правления Белорусского товарищества инвалидов по зрению, координатор проекта с белорусской стороны Михаил Антоненко.

Проект реализуется БелТИЗ совместно с учреждением реабилитации инвалидов по зрению "Центр успешного человека" при финансовой поддержке международного форума SYD и шведского правительства (партнером выступает шведско-финская народная школа Svefi).

Ранее от партнеров уже поступило 20 плееров Webbox 3. "Это универсальный и простой в использовании инструмент для получения разноплановой информации из интернета людьми с инвалидностью по зрению. Дело в том, что только около 20% из них владеют специальными навыками использования интернета. Большинству же не так просто даются подобные технологии - в силу возраста, сопутствующих заболеваний, а порой и лени. Данный инструмент позволяет слушать трансляцию телевизионных каналов и радиостанций, аудиокниги и новости из местных газет, информацию из интернет-пространства и внешних носителей, даже вести переписку", - пояснил Михаил Антоненко.

Первая партия приборов передана людям с инвалидностью по зрению не только в Минске, но и во всех регионах страны. Они прошли необходимую подготовку и теперь сами будут выступать в качестве тренеров - обучать использованию плеера. Сами устройства уже адаптированы для Беларуси, интерфейс переведен на русский язык.

"Ожидается, что по проекту нам предоставят около 40-50 плееров. Полагаю, передадим такие устройства и в библиотеки, территориальные центры соцобслуживания населения, интернатные учреждения. А дальше будет зависеть от поддержки. Но важно не это. Сегодня в Минске с участием представителей Министерства информации состоялся семинар, в ходе которого обсуждался вопрос взаимодействия СМИ с ОО "БелТИЗ" и получения официального доступа объединения к электронным версиям печатных изданий и телеканалов, радиостанций. Для построения информационной сети нам необходимо заключить официальные договоры с различными средствами массовой информации, чтобы получить доступ к их контенту. Сейчас это первоочередная задача", - подчеркнул Михаил Антоненко.-0-