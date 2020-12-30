"Белтопгаз" и "Мингаз" передали денежный сертификат РНПЦ детской онкологии

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный директор ГПО "Белтопгаз" Алексей Кушнаренко и гендиректор УП "Мингаз" Вадим Шолоник сегодня посетили Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии в Боровлянах, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГПО "Белтопгаз".

Гости поздравили директора центра Анжелику Солнцеву и весь коллектив с наступающими новогодними праздниками, вручили денежный сертификат на сумму Br5 тыс. для укрепления материально-технической базы, а также медицинские и бытовые приборы для пациентов и работников центра.

Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии оказывает специализированную медицинскую помощь детям и подросткам с онкологическими, гематологическими и иммунологическими заболеваниями. Ежегодно в Беларуси злокачественными новообразованиями заболевает около 300-350 детей. "Это болезнь, которую нужно лечить и можно вылечить. Сегодня мы с уверенностью можем сказать, что у большинства наших маленьких пациентов есть будущее", - отметили в РНПЦ детской онкологии.-0-

Фото пресс-службы "Белтопгаз"