БелТПП поможет медучреждениям

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская торгово-промышленная палата приняла решение оказать помощь и поддержку медицинским учреждениям, работающим с инфекционными заболеваниями, сообщили БЕЛТА в БелТПП.
Председатель торгово-промышленной палаты Владимир Улахович передал Республиканскому научно-практическому центру эпидемиологии и микробиологии, сотрудники которого в нынешней ситуации работают круглосуточно и без выходных, спортивные тренажеры.
Кроме того, каждое областное унитарное предприятие БелТПП окажет помощь медицинским учреждениям в регионах: Республиканскому научно-практическому центру оториноларингологии, Брестской областной клинической больнице, Витебской городской поликлинике №6, Гомельскому областному клиническому кардиологическому центру, Гомельскому областному клиническому кожно-венерологическому диспансеру, Гомельской центральной городской поликлинике, Гродненской центральной городской поликлинике и Могилевской городской больнице №1.-0-