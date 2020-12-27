БелТПП присоединилась к благотворительной акции "Наши дети"

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская торгово-промышленная палата присоединилась к новогодней благотворительной акции "Наши дети", сообщили БЕЛТА в пресс-службе БелТПП.

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В ходе акции БелТПП приобрела для учеников специальной общеобразовательной школы №14 для детей с нарушением слуха в Минске швейную машину для уроков трудового обучения. Вручил подарок и поздравил школу с наступающими праздниками заместитель председателя БелТПП Денис Мелешкин.

Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" проходит в Беларуси с 10 декабря по 10 января. Ежегодно руководители министерств и других органов госуправления, местных органов власти, представители общественных организаций посещают детские интернаты и дома семейного типа, опекунские и приемные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, больницы. Во время акции они поздравляют детей с Новым годом и Рождеством, вручают подарки, помогают в решении проблем.-0-

Фото БелТПП