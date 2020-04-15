Беременность и роды в условиях COVID-19. Что нужно знать

Забота о беременных во всех странах - одно из важнейших направлений в системе здравоохранения. В условиях распространения коронавируса COVID-19 внимание к ним особое. Как в эти дни обслуживаются будущие мамы в Минске, как работают роддома и женские консультации, может ли ребенок заразиться внутриутробно и при естественных родах, как инфицированной маме кормить младенца грудным молоком - эти и другие вопросы беспокоят многих. В интервью корреспонденту БЕЛТА главный акушер-гинеколог комитета по здравоохранению Мингорисполкома Ирина Иконостасова постаралась ответить на самые распространенные из них.

- Нередко доводится слышать от самих медработников, что в условиях пандемии работу осложняет паника людей, вызванная неинформированностью или, скорее, дезинформированностью. Какие меры вы предпринимаете, чтобы компетентно разъяснять, как акушерская служба готова работать в сложившихся условиях?

- Конечно, беременные и их семьи обеспокоены пандемией, много звонков поступает по телефону и писем в электронном виде. Беременные женщины, их партнеры задают множество вопросов: как не заболеть коронавирусом, нужно ли ходить сейчас на прием к акушеру-гинекологу и другим специалистам, можно ли не делать УЗИ плода и другие. На самом деле, когда в Беларуси еще только начинали проводить самые первые профилактические мероприятия на границе (в аэропорту), мы уже активно изучали информацию о короновирусной инфекции, появлявшуюся на медицинских сайтах. Врачи стран, где уже бушевала инфекция, делились информацией о мерах борьбы с ней. Собрана огромная база данных: более ста протоколов и медицинских статей о работе медиков Китая, Японии, Германии, США, Швеции, Дании, Великобритании, России и др. Весь этот блок изучают наши специалисты: акушеры, реаниматологи, неонатологи, инфекционисты, педиатры. Мы давно уже информационно в этой теме. Сразу же приняли ряд мер на уровне Минска. В первую очередь организовали работу так, чтобы беременные женщины лишний раз не ходили по поликлиникам и женским консультациям.

Опубликована специальная памятка для беременных женщин, она размещена на всех сайтах городских поликлиник и комитета. В ней разъясняются элементарные правила безопасности и личной защиты в быту в этот период, как сегодня организовано диспансерное наблюдение в женских консультациях столицы. Дополнительно размещена информация Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о том, как вообще вести себя в период пандемии и как влияет COVID-19 на беременность, роды, послеродовый период и период новорожденности.

Мы рекомендуем воздержаться от посещения поликлиник до конца апреля, перешли на связь с акушерками и участковыми врачами по телефону. У некоторых беременных есть соматические заболевания (например, заболевания сердца, почек, печени, сахарный диабет, тромбофилия и т.д.) или отягощенный акушерский анамнез (потери плода в анамнезе, гемолитическая болезнь новорожденного). У всех пациенток разное ведение беременности. Поэтому всем участковым акушерам рекомендовано с учетом вышеперечисленных критериев определить индивидуальный план ведения беременности каждой женщины. И приглашать на визит по показаниям.

- То есть диспансерное наблюдение по беременности максимально выведено на "удаленку"? Но как и где проводятся обязательные исследования, то же УЗИ плода?

- Мы сохранили обязательные ультразвуковые исследования плода в декретированные сроки (11-14, 18-21, 32-35 недели беременности). Организовали так, чтобы женщина по записи сразу приходила в перинатальный центр, минуя поликлинику. Заключение специалиста о проведенном исследовании отдается на руки пациенту, а также в электронном виде пересылается в женскую консультацию по месту наблюдения, чтобы минимизировать лишние контакты. Доктор, прочитав протокол УЗИ плода, может по телефону пригласить на дополнительный прием, если есть такая необходимость.

Также мы оставили обязательную явку к акушеру в 30 недель беременности, потому что на этом сроке необходим протокольный осмотр и обследование беременной женщины с оформлением листка нетрудоспособности по декретному отпуску. В целом же в поликлиниках сегодня разобщены входы для пациентов с симптомами ОРВИ, лихорадкой и всех остальных. Но могу сказать, что среди населения есть понимание ситуации: никакого наплыва людей в поликлиниках нет. Можно спокойно, без очередей прийти под запись к врачу акушеру-гинекологу. Например, некоторые обеспокоенные женщины звонят и спрашивают, можно ли приходить на первый визит по беременности (срок до 12 недель), безопасно ли это. Можно. Нет никаких толп - все понимают важность социального дистанцирования.

- Но все же не все смогли уберечься от заражения. Минздрав недавно назвал цифру - 4 беременные с COVID-19, которые находятся под наблюдением в Минске. Сколько их сейчас и какая помощь им оказывается?

- На сегодняшний день у нас 7 беременных женщин, у которых выявлена коронавирусная инфекция. Все они находятся в удовлетворительном состоянии. Инфекция протекает в легкой форме, у одной пациентки состояние было средней степени тяжести, но сейчас удовлетворительное. Есть пациентки с разными сроками беременности: как в первом триместре, так и те, кто готовится к родам в ближайшее время.

С 13 апреля беременные женщины с COVID-19 госпитализируются в роддом 6-й ГКБ. Он стал специализированным для работы с беременными и роженицами, у которых клиника ОРВИ, лихорадка, пневмония и предполагается инфицирование коронавирусом (сейчас у нас лишь единичные случаи пневмоний у беременных, что очень радует). Роды у таких пациенток также будут приниматься здесь. В Минске пока не было родов у женщин с COVID-19.

Почему 6-й роддом? В нем есть реанимация для беременных и рожениц на 6 коек, для новорожденных детей - тоже на 6 коек. Если понадобится больше реанимационных коек для женщин, это будет организовано. Кроме того, вся 6-я клиника сегодня работает с пациентами с COVID-19. А роддом 3-й ГКБ будет работать с контактами первого уровня. То есть мы разделили потоки пациентов. Беременные из числа контактов первого уровня, которые не имеют признаков заболевания, но им, например, нужна госпитализация по акушерской части, направляются в роддом 3-й ГКБ. Если в процессе лечения будет выявляться коронавирус, пациентку переведут в роддом 6-й ГКБ для продолжения лечения и родоразрешения. Кроме того, экстренная помощь при ургентной гинекологической патологии оказывается в гинекологическом отделении 10-й городской клинической больницы.

- После такого перераспределения нет ли дополнительной нагрузки на другие роддома Минска?

- Роддома абсолютно не перегружены. Число родов в 2018-2019 годах уменьшилось на 10%, за I квартал 2020-го в сравнении с прошлым годом есть также небольшое снижение. Так что мест в роддомах Минска достаточно.

- Есть ли вероятность заражения плода от зараженной коронавирусом мамы?

- Мы изучили международные протоколы, всю доступную информацию. Все медики говорят: нет достоверных данных о том, что инфекция может передаваться антенатально плоду. Вертикальный путь - через кровь, плаценту - не подтверждается. Возможно заражение от больной матери в момент родов, при общении с ребенком, если она не соблюдает необходимые меры безопасности - масочный режим, мытье и дезинфекцию рук. Минздрав издал инструкцию по оказанию помощи беременным, роженицам и новорожденным при COVID-19, согласно которой, если женщина больна COVID-19 и рожает, рекомендуется новорожденного изолировать, обследовать дважды в течение 48 часов на наличие коронавирусной инфекции. И дальше смотреть по ситуации. Например, если сразу после рождения ребенок не заражен, а мать еще не излечилась от коронавируса, то ВОЗ рекомендует им не контактировать до выздоровления матери. На это время молоко ей рекомендуется сцеживать. А новорожденного спустя какое-то время можно отдать отцу и родственникам, либо оставить в роддоме до совместной выписки. Если к моменту родов мама переболела COVID-19 и контрольный тест двукратно отрицательный, и ребенок тоже здоров, то дальше все по обычной схеме. К грудному вскармливанию, кстати, нет единых подходов. Но считается, что через молоко вирус тоже не передается. И все же во время разлучения, чтобы дополнительно перестраховаться и обезопасить ребенка, молоко сцеживается. Однако отмечу, что если мама хочет при любых обстоятельствах обязательно быть с новорожденным, подписывается информированное согласие - и они будут находиться вместе.

- Подвержены ли беременные заражению COVID-19 в большей степени, чем другие категории? Ведь у них обычно наблюдается состояние физиологического снижения иммунитета.

- В литературе, которую мы читаем, отмечается, что беременные не подвержены заражению в большей степени, чем остальные. Наоборот, считается, что они легче переносят инфекцию, меньше тяжелых форм. Важно знать и то, что сама инфекция не вызывает каких-то акушерских осложнений. Она не увеличивает процент преждевременных родов, преждевременное излитие околоплодных вод, не провоцирует задержку развития плода. Но акушеры всего мира, конечно, на страже. Ведь беременные - особая категория заботы.

- То есть COVID-19 не является показанием для кесарева сечения, например?

- Верно. Решение о применении кесарева сечения принимает консилиум врачей. И только по акушерским показаниям или с учетом тяжести состояния пациентки. Даже если у беременной тяжелая пневмония, то ее нужно лечить - и все, конечно, зависит от срока беременности. Если, скажем, это второй триместр беременности, мы боремся за маму и ребенка. Например, у нас сейчас есть пациентка со сроком беременности примерно 31 неделя, у нее была тяжелая форма пневмонии, сейчас женщина в удовлетворительном состоянии после проводимого лечения. Если беременность 40 недель и тяжелое течение инфекции - то вариант другой, скорее всего медики решат вопрос родоразрешения путем кесарева сечения и продолжения лечения COVID-19. Все очень индивидуально.

- Какой режим жизни вы рекомендуете беременным и их партнерам в сложившейся эпидемиологической ситуации?

- Не скажу ничего нового, кроме того, что уже звучало для всего населения. Нужно стараться не ходить в общественные места, в магазины и гипермаркеты, если можно - организовать доставку на дом. Если выходите, надевайте маску, мойте и дезинфицируйте руки. Ведь у кого-то супруги в этих условиях по-прежнему работают, да и сами беременные на ранних сроках ходят на работу. В семьях есть дети. Поэтому контакты не исключаются - все зависит от личной гигиены.

- Но партнерские (семейные) роды временно отменили?

- Да, это сделано в условиях пандемии и эпидемиологического неблагополучия. Наши роддома в основном построены в советские времена и не имеют отдельных, полностью изолированных родильных залов или комнат. Те, кто очень хочет, чтобы партнерские роды состоялись, может не рассказать о каких-то контактах с инфицированными людьми (коллегами, друзьями). Поэтому решение принято и поддержано на уровне Минздрава, чтобы исключить возможные риски для женщин, новорожденных и медицинских работников роддомов.

- Если у беременной женщины появляются признаки ОРВИ, поднимается температура до 38 градусов, каким должен быть порядок действий?

- Беременным в первом и втором триместрах при появлении таких симптомов мы рекомендуем вызвать участкового терапевта либо связаться со своим акушером - он подскажет, что делать дальше. Участковые терапевты выходят на дом, но лишних посещений ведь не нужно. Если же очень высокая температура, например, 39 градусов, и озноб, надо вызвать скорую помощь. В этом случае пациентку повезут на госпитализацию в роддом 6-й ГКБ. С высокой температурой, признаками ОРВИ, подозрением на коронавирус - сегодня всех беременных доставляют туда, а не в инфекционную больницу или другое терапевтическое отделение.

- Для многих будущих мам большим подспорьем были дни открытых дверей в роддомах, различные мероприятия и форумы. Предлагается ли сегодня какая-то альтернатива этим мероприятиям и "живому" консультированию, например, в режиме онлайн?

- Поскольку сейчас в период эпидемиологического неблагополучия все население страны должно находиться в режиме социального дистанцирования, мы готовим новые форматы работы. В рамках социального проекта "Ты не одна" через неделю состоится презентация онлайн-курса для беременных женщин. Он будет доступен абсолютно всем желающим в социальных сетях - "ВКонтакте", Facebook, Instagram. Лекции специалистов - акушеров-гинекологов, неонатологов, педиатров, психологов - уже записаны и сейчас монтируются. Это та же "Школа для беременных", только в режиме онлайн.

Запланированный на май "Марафон женского здоровья - 2020 " пока переносится (возможно, на сентябрь), но мы решили запустить в начале мая онлайн-курс лекций специалистов по направлениям с учетом пандемии COVID-19. В широком доступе будут 5 онлайн-трансляций со страницы "Марафон женского здоровья - 2020" в YouTube, также планируются SMM-кампания и розыгрыш призов от партнеров.

Екатерина КНЯЗЕВА,

БЕЛТА.-0-