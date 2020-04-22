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22 апреля 2020, 09:31

Бесконтактная заправка доступна на АЗС "Белоруснефти"

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22 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. На всех АЗС "Белоруснефти" доступна онлайн-заправка, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

"Свести контакты к минимуму - одно из правил, которых сегодня стоит придерживаться. Чтобы самостоятельно провести операцию, не отходя от автомобиля, достаточно воспользоваться мобильным приложением Drive&Pay", - рассказали в компании. Все, что необходимо для этого, - смартфон и доступ в интернет. Нужно скачать приложение Drive&Pay, зарегистрироваться с привязкой банковских карточек и карты лояльности. В качестве платежной системы выбрана WebPay.

На предприятии описали алгоритм действий при заправке автомобиля: "Клиент припарковался у топливораздаточной колонки АЗС, вставил пистолет в бак. Затем нужно открыть приложение, выбирать нужную АЗС и номер колонки, указать количество литров или сумму и нажать "Оплатить". Далее идет списание средств и начинается подача топлива".

Удобство в том, что водителю не надо ходить к кассиру, закрывать-открывать автомобиль, возвращаться за сдачей, рассчитывать, сколько топлива поместится в бак (возврат на карту осуществляется автоматически в течение нескольких секунд), решать другие вопросы, требующие промежуточных контактов.

В компании отметили, что Drive&Pay уже пользуются свыше 123 тыс. клиентов АЗС "Белоруснефти". "Приложение стало доступно клиентам в 2018 году. Сначала сервис был точечно апробирован на отдельных заправках, сейчас приложение работает на всех АЗС компании. Его функционал поэтапно расширяется", - уточнили в "Белоруснефти".-0-

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