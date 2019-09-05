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05 сентября 2019, 17:08

Беспилотники, суперкомпьютеры и электротранспорт - Румас ознакомился с новыми разработками НАН

Сергей Румас знакомится с выставкой
Сергей Румас знакомится с выставкой

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Сергей Румас сегодня посетил Национальную академию наук и ознакомился с новыми разработками белорусских ученых, передает корреспондент БЕЛТА.

19 ведущих организаций НАН представили около 100 новых научно-технических и инновационных разработок и технологий. Объединенный институт машиностроения НАН продемонстрировал экспериментальный образец электромобиля Geely SC7, который предназначен для использования в качестве внутригородского индивидуального транспорта, автомобилей служб такси и каршеринга.

Максимальный пробег - 100 км, но поставлена задача увеличить эту цифру до 500 км. Премьер-министру также показали экспериментальный образец коммерческого электромобиля (базовый машинокомплект - Joylong EF5), который предназначен для использования в качестве служебного транспорта и автомобилей служб такси и может перевозить пять-семь пассажиров на расстояние до 300 км. У него есть система быстрой зарядки. По словам ученых, минивэн окупает себя за три года эксплуатации. Компонентная база силовой установки электромобилей разработана и изготовлена в Беларуси. Сейчас специалисты института занимаются разработкой грузового электромобиля.

Сергей Румас поручил просчитать экономическую составляющую использования белорусских электромобилей и сравнить с затратами по эксплуатации стандартного автомобиля. "Конечно, мы заинтересованы, чтобы было больше производств и устройств, которые потребляют значительное количество электроэнергии, но это не самоцель, главное - экономическая целесообразность всего процесса", - подчеркнул он.

Премьер-министру показали линейку малого белорусского электротранспорта - электровелосипеды, электроскутеры, электромотоциклы. Планируется в перспективе наладить систему их проката в Ботаническом саду и на особо охраняемых природных территориях. Ученые также презентовали малогабаритную коммунальную машину, предназначенную для механизированного сметания и уборки мусора внутри дворовых территорий, очистки тротуаров и проездов от снега и распределения твердых противогололедных материалов.

НПЦ многофункциональных беспилотных комплексов НАН разработал целый ряд беспилотников типа "Буревестник", "Бусел М40" и "Бусел М50", а также беспилотный летательный аппарат на базе дирижабля. Они предназначены для видеомониторинга местности, сопровождения подвижных объектов с возможностью определения их координат и передачи по радиоканалу полученной видеоинформации на наземный пункт управления и другим удаленным потребителям. Премьер-министру рассказали, что, помимо разработок для МЧС, НПЦ работает также над проектами для Министерства обороны - ударными дронами. В планах также разработка беспилотников, которые могут проводить регистрацию и оценку усыхания лесов, оценку теплопотери.

Объединенный институт проблем информатики НАН продемонстрировал экспериментальный образец офисного суперкомпьютера со специальным программным обеспечением, а также систему дистанционного мониторинга состояния сельскохозяйственных культур в масштабе отдельного хозяйства. Специалисты УП "Геоинформационные системы" НАН рассказали о создаваемом российско-белорусском космическом аппарате высокого разрешения, который предназначен для сбора космической информации о земной поверхности в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах спектра, а также видеоинформации для решения государственных и коммерческих задач.

Сергей Румас также ознакомился с разработками НПЦ НАН по механизации сельского хозяйства. Среди результатов работы ученых центра - оборачиватель лент льна, полуприцепная транспортно-технологическая система на унифицированном трехосном шасси грузоподъемностью 25 т для внесения твердых органических удобрений, полурядный ягодоуборочный комбайн для сбора ягод смородины, аронии, крыжовника, шиповника.

Ученые Института физики имени Б.И. Степанова НАН Беларуси рассказали о своих уникальных разработках, в числе которых генератор воздушной плазменной струи для стерилизации и ускорения заживления ран. Был также презентован терагерцовый спектрометрический комплекс для бесконтактного анализа продуктов питания и обнаружения фальсифицированной продукции, лекарственных препаратов, опасных веществ и оружия.

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В НАН Беларуси созданы научно-практические центры, лаборатории и советы в различных отраслях научной деятельности, в том числе совместные с ведущими производителями (БелАЗ, МАЗ, МТЗ, ММЗ, "Интеграл"). Сформирована система более чем из 70 междисциплинарных научно-исследовательских лабораторий и центров перспективных научных исследований. Созданы и функционируют производства V-VI технологических укладов, реализуются системные проекты, которые обеспечивают развитие традиционных и принципиально новых для Беларуси секторов и видов деятельности. Выстроена завершенная цепочка - от идеи и фундаментальных исследований до практических разработок, создания экспериментального или опытного производства и продажи готовой инновационной продукции.

В настоящее время в 111 организациях и аппарате НАН Беларуси работают более 15 тыс. человек. Общий объем работ, выполненных организациями НАН за 2018 год, составил Br682,9 млн (109,2% к 2017 году), за январь-июнь 2019-го - Br308,2 млн (111,9% к первому полугодию 2018 года).-0-

Фото Николая Петрова

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