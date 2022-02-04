Бесплатная услуга няни, выплата пособий. Минтруда о реализации семейной политики

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве труда и соцзащиты подвели итоги реализации семейной политики в 2021 году, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

Счастливая семья обозначена одним из ориентиров развития страны в основных программных документах. Основным звеном гарантированной поддержки при рождении и воспитании детей в нашей стране выступает система государственных пособий, которой охвачены 427 тыс. детей, или каждый четвертый ребенок республики, из них 246 тыс. - в возрасте до 3 лет.

Расходы на госпособия в 2021 году составили около Br2,5 млрд, из них Br1,5 млрд - расходы на выплату пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет. Среднемесячный размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет увеличился на 16%. Среднемесячный размер пособий, исчисляемых из бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, увеличился на 10,6%, что выше уровня инфляции.

В 2022 году на выплату пособий семьям, воспитывающим детей, предусмотрено Br2,7 млрд, из них на пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет - Br1,7 млрд.

Реализуется и развивается программа семейного капитала. С учетом потребностей многодетных семей решением главы государства с 1 января этого года расширены возможности досрочного использования средств семейного капитала по действующим направлениям (жилье, медицина, образование) и введено новое направление - приобретение товаров, предназначенных для социальной реабилитации и интеграции в общество инвалидов, детей-инвалидов с нарушениями органов зрения, опорно-двигательного аппарата.

Обеспечена государственная поддержка семей по другим направлениям - оказание материальной помощи к учебному году многодетным и малообеспеченным семьям, денежные выплаты при рождении двойни (тройни), награждении многодетных матерей орденом Матери, оказание социальных услуг.

"В интересах семей с детьми развивается система социального обслуживания. В 2021 году существенно расширены категории семей, которым предоставляется услуга няни на безвозмездной основе: семьи, воспитывающие ребенка-инвалида до 18 лет, при условии, если ребенок обучается на дому семьи, в которых оба родителя (либо родитель в неполной семье) являются инвалидами 1-й или 2-й группы и воспитывают ребенка в возрасте до 6 лет", - подчеркнули в Минтруда.

Увеличен с 28 до 56 дней период предоставления услуги социальной передышки для кратковременного освобождения родителей от ухода за ребенком-инвалидом для решения семейно-бытовых вопросов, отдыха и восстановления сил.

Важным направлением работы в текущем году станет вовлечение нанимателей в процесс создания благоприятных условий для совмещения трудовой деятельности и родительских обязанностей. При поддержке Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) подготовлена концепция инициативы "Компания, дружественная родителям". Она направлена на продвижение среди нанимателей практики создания благоприятных рабочих мест и условий труда для сотрудников-родителей.

Для продвижения и популяризации инициативы среди нанимателей разрабатывается дорожная карта, или план совместных действий, с участием Федерации профсоюзов Беларуси, Союза нанимателей. Будет сформирован пул организаций, заинтересованных в реализации инициативы, разработаны методики и практические рекомендации по поддержке сотрудников-родителей.-0-