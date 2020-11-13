13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бесплатно анонимно сдать тест на ВИЧ и вирусные гепатиты можно с 20 ноября по 24 декабря в Минске. Такая информация размещена на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья (РЦГЭиОЗ), сообщает БЕЛТА.

Добровольное экспресс-тестирование на ВИЧ по слюне и на вирусные гепатиты В и С по крови будет проводиться в процедурном кабинете отдела профилактики ВИЧ-инфекции и парентеральных вирусных гепатитов РЦГЭиОЗ. Кровь для тестирования будут брать с 11.00 до 13.00 и с 14.00 до 15.00.

Для прохождения теста необходима предварительная запись по телефону +375-17-321-22-68.-0-