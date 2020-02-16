Бесплатную бизнес-школу "Я сама" провели в Могилеве

16 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Как разбудить креативность, избежать ошибок и стать увереннее в себе, рассказали женщинам в Могилеве во время тренингов в бесплатной бизнес-школе "Я сама". Ее участницами стали около 80 женщин из Могилева, Бобруйска, Мстиславля, Минска, Гомеля, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это уже четвертая бизнес-школа, которую мы организуем. До этого занятия проходили в Минске, Витебске и Горках. Мы учли все пожелания женщин, прислушались к тому, что их волнует. И собрали все это в 8 образовательных блоков, - рассказала руководитель проекта "Содействие занятости и самозанятости населения в малых и средних городах Республики Беларусь" ("Малые города") Марина Калиновская. - До этого мы два года проводили бесплатные бизнес-семинары в разных регионах. И как оказалось, большая часть участниц - женщины. Было принято решение сделать тематическую образовательную программу. Женщинам комфортнее вместе, что помогает наладить не только обучающий процесс, но и найти новых знакомых, завести полезные контакты, обменяться опытом и пообщаться".

Одна из участниц Ольга Федорук приехала в Могилев из Гомельской области. Женщина рассказала, что уже не впервые принимает участие в проектах ПРООН. Благодаря этому в городском поселке Корма был открыт центр дополнительного образования взрослых и центр безопасности жизнедеятельности в школе. Теперь Ольга приехала получить практические знания в сфере бизнеса.

"Сейчас работаю в школе. Наверное, пришло время что-то в жизни изменить. Мой муж открыл свое дело, а я приехала сюда, чтобы получить дополнительные знания. И у меня появится возможность помогать мужу вести дела", - поделилась она.

А вот Алеся Федорович из Мстиславля вместе с мужем несколько раз посещала занятия в бизнес-школе. Супруг уже открыл небольшой бизнес. Алеся сейчас находится в декретном отпуске, однако настроена рационально использовать появившееся время. У нее есть идея открыть в Мстиславле развивающий центр для детей. В бизнес-школе женщина намерена узнать, с чего начинать, как подходить к бизнес-планированию и как быть с финансированием.

"Женщине сложнее решиться на открытие своего бизнеса. Мы собрались здесь, чтобы не просто рассказать участницам, что делать, но и помочь обрести уверенность в себе. Занятия ведут женщины, которые уже добились успехов, открыли свое дело и продолжают совершенствоваться в данном направлении, - отметила Марина Калиновская. - Важный момент в успехе будущей бизнес-вумен - это поддержка семьи и грамотное распределение обязанностей. Если у женщины есть поддержка, уверенность и желание развиваться, постараемся дать теоретическую и, местами, практическую основу для успешного старта ее будущего дела".

Занятия для женщин проходили по проекту ПРООН и Минэкономики Беларуси "Малые города", который реализуется при финансовой поддержке Российской Федерации и компании Visa. Следующим его этапом станет большой фестиваль женского бизнеса, который пройдет в начале марта в Минске. -0-

Фото пресс-службы ПРООН в Беларуси