Бесплатную юридическую консультацию в канун Дня Победы можно получить дистанционно

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все желающие в канун Дня Победы могут дистанционно получить бесплатную юридическую консультацию, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь Министерства юстиции Ольга Шибко.

Акцию, приуроченную к празднованию 75-летия Великой Победы, проводит Министерство юстиции при участии Белорусской нотариальной палаты и Белорусской республиканской коллегии адвокатов, а также главных управлений юстиции облисполкомов, Минского горисполкома.

В формате прямых телефонных линий опытные специалисты Минюста, нотариусы, адвокаты проконсультируют всех желающих 8 мая с 11.00 до 13.00.

Спектр правовых вопросов, которые могут интересовать граждан, широк. Они могут касаться законодательства о труде и занятости, создания и ликвидации бизнеса, оказания риелторских и юридических услуг, оформления наследства, взыскания алиментов с лиц, находящихся на территории иностранных государств, а также порядка регистрации перемены фамилии, собственного имени, отчества.

К нотариусам можно обратиться по вопросам отчуждения недвижимого имущества, порядка оформления наследственных прав, составления завещаний, договоров дарения, удостоверения доверенностей, совершения исполнительных надписей и др. Адвокаты окажут бесплатную правовую помощь по вопросам семейных правоотношений, жилищного, гражданского, хозяйственного, административного права, а также по вопросам долевого строительства и сделок с недвижимостью.

Перед обращением за правовой консультацией можно познакомиться с перечнем тем прямых телефонных линий и списком специалистов на сайте Министерства юстиции.

Такие акции для органов и организаций системы Минюста, белорусского нотариата и адвокатуры стали традиционными, отметила Ольга Шибко. Во время предыдущей акции в преддверии Дня Конституции Беларуси в органах юстиции, во всех адвокатских образованиях, нотариальных конторах и бюро страны бесплатную правовую помощь получили более 4,5 тыс. граждан - многодетные семьи, пенсионеры, родители, воспитывающие детей-инвалидов, одинокие пожилые и малоимущие граждане, студенты. Подобные акции помогают оперативно реагировать на запросы граждан, способствуют формированию правового сознания и правомерного поведения.-0-