Бесплатную консультацию нотариуса можно будет получить в Минске 1 июня

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 1 июня можно будет получить бесплатную консультацию нотариуса. Такая информация размещена на сайте Белорусской нотариальной палаты, сообщает БЕЛТА.

Непосредственно в Международный день защиты детей консультации будут проводиться в нотариальной конторе №3 Московского района Минска. Здесь всех желающих бесплатно проконсультируют по совершению нотариальных действий в сфере брачно-семейных отношений и защиты прав детей.

А под эгидой Белорусского детского фонда нотариусы округа Инна Амбражевич и Елена Сеножатская проконсультируют тех, кто 1 июня с 10.00 до 13.00 посетит офис фонда в Минске (проспект Независимости, 31).

В этот же день дистанционно столичные нотариусы также присоединятся к акции главного управления юстиции Мингорисполкома "День бесплатного консультирования семей, воспитывающих несовершеннолетних детей". Ответы на вопросы, связанные с совершением нотариальных действий, можно получить с 10.00 до 13.00 от нотариусов Минска Ольги Хроленко (телефон (8044) 554-42-70) и Инны Новиковой ((8017) 351-04-90).-0-