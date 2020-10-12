Бесплатную правовую консультацию 14 октября можно получить дистанционно

Фото из архива

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В День матери получить бесплатную правовую консультацию можно дистанционно, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь Минюста Ольга Шибко. Акцию по бесплатному правовому консультированию проведет Министерство юстиции при участии Белорусской нотариальной палаты и Белорусской республиканской коллегии адвокатов, а также главных управлений юстиции облисполкомов, Минского горисполкома. В формате прямых телефонных линий опытные специалисты Минюста, нотариусы, адвокаты проконсультируют всех желающих мам с 11.00 до 13.00 по широкому спектру правовых вопросов. Нотариусы ответят на вопросы, касающиеся отчуждения недвижимого имущества, порядка оформления наследственных прав, составления завещаний, договоров дарения, удостоверения доверенностей, совершения исполнительных надписей и другие. А адвокаты окажут бесплатную правовую помощь по вопросам семейных правоотношений, жилищного, гражданского и трудового права. К акции также присоединяются медиаторы, они проконсультируют всех желающих по вопросам восстановительной, школьной и семейной медиации. Перед обращением за консультацией на сайте Минюста и в Telegram-канале пресс-службы министерства можно познакомиться с перечнем тем прямых телефонных линий и списком специалистов.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!