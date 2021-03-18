Бесплатную правовую консультацию в День Конституции получили более 5 тыс. человек

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 5 тыс. граждан получили бесплатную правовую консультацию во время акции в День Конституции, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минюста.

Акцию организовало Министерство юстиции при поддержке Белорусской нотариальной палаты и Белорусской республиканской коллегии адвокатов. По всей стране консультации прошли как в форме личных приемов, так и дистанционно - в ходе прямых телефонных линий и через мессенджеры.

В Министерстве юстиции акция прошла в новом формате: консультировали граждан и юридических лиц через чат-бот в мессенджере Telegrаm "Вопрос юристу". Чаще всего граждан интересовали вопросы жилищного законодательства, взыскания алиментов, применения нового законодательства об административной ответственности, вопросы, касающиеся порядка оформления наследственных прав, составления завещаний, договоров дарения, семейные правоотношения, гражданское, хозяйственное, административное право.

Подобные акции для органов и организаций системы Министерства юстиции, белорусского нотариата и адвокатуры стали традиционными, за юридической консультацией часто обращаются многодетные семьи, пенсионеры, родители, воспитывающие детей-инвалидов, одинокие и пожилые граждане, студенты.

Нотариусы в День Конституции провели более 4,5 тыс. консультаций по всей стране, а адвокаты в этот день оказали бесплатную юридическую помощь 525 малоимущим гражданам.

Кроме того, акцию поддержали главные управления юстиции облисполкомов, Минского горисполкома, отделы принудительного исполнения в регионах и проконсультировали граждан в ходе прямых телефонных линий.

Практика проведения акций по бесплатному правовому консультированию, приуроченных к государственным праздникам, будет продолжена, отметили в Минюсте.-0-