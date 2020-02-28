28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бесплатные экскурсии по Беларуси пройдут 25-26 апреля во время "Фэста экскурсаводаў - 2020", сообщили БЕЛТА в оргкомитете мероприятия.

Объектами могут быть исторические места, храмы, предприятия, памятники природы, музеи, библиотеки. Сейчас организаторы собирают заявки на участие от желающих принять участие в качестве экскурсовода.

Экскурсии проводятся бесплатно, они приурочены к празднованию Международного дня памятников и исторических мест, который отмечается 18 апреля.

Организаторами "Фэста экскурсаводаў - 2020" выступают Белорусский комитет Международного совета по памятникам и историческим местам (ICOMOS), Национальное агентство по туризму, Белорусский фонд культуры, Белорусское общество экскурсоводов и гидов-переводчиков.

Идея проводить "Фэст экскурсаводаў" появилась в Беларуси в 2009 году.-0-