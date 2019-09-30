Бесплатные консультации для малоимущих проведут белорусские адвокаты 1 октября

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Адвокаты Беларуси проведут бесплатные консультации для малоимущих граждан 1 октября. Как сообщила БЕЛТА пресс-секретарь Белорусской республиканской коллегии адвокатов (БРКА) Ирина Реут, акция приурочена ко Дню пожилых людей.

Бесплатные консультации пройдут во всех адвокатских образованиях страны.

Адвокаты разъяснят действующее законодательство в области трудового, гражданского, семейного и жилищного права.

Подобные мероприятия по решению совета Белорусской республиканской коллегии адвокатов проводятся в стране регулярно. Адвокаты бесплатно консультировали малоимущих 15 марта - по случаю Дня Конституции Республики Беларусь, 26 июня - Дня образования адвокатуры. Подобная акция также запланирована на 29 ноября - по случаю Дня юриста.-0-