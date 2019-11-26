Бесплатные консультации проведут 29 ноября белорусские нотариусы

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские нотариусы 29 ноября проведут бесплатные консультации. Республиканская благотворительная акция традиционно приурочена к празднованию Дня юриста, сообщили БЕЛТА в Белорусской нотариальной палате.

В течение рабочего дня, жители Беларуси и гости страны смогут получить консультацию по вопросам, входящим в компетенцию нотариуса. "В том числе можно будет обратиться по поводу оформления наследственных прав, составления завещаний, брачных договоров, отчуждения недвижимости, совершения исполнительных надписей", - рассказали в Белорусской нотариальной палате.

Проконсультироваться бесплатно можно во всех нотариальных конторах и нотариальных бюро страны. "Адреса, контактные данные, а также время работы нотариальных контор и нотариальных бюро можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты belnotary.by, в разделе "Найти нотариуса", - проинформировали в нотариальной палате.

День юриста в Беларуси отмечается в первое воскресенье декабря.-0-