Беспрецедентная явка вызвана и давлением на общество - Мусиенко

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беспрецедентная явка на этих президентских выборах вызвана и давлением на общество. Такое мнение в программе "Объективно" на телеканале ОНТ высказал руководитель аналитического центра EcooM Сергей Мусиенко, сообщает БЕЛТА.

Эксперт отметил, что эта президентская кампания особая. Отвечая на вопрос о давлении на общество во время выборов, он согласился, что такой факт есть. "Думаю, что вот эта явка беспрецедентная, я такой не припомню, она вызвана и этим давлением", - сказал Сергей Мусиенко.

Он заметил, что EcooM работает по всей стране. Как показывает практика, людей в основном не интересуют призывы к каким-то решительным действиям. Человек мог сходить на мероприятия кандидатов, но не загореться, а потом "его призывают выйти и силой сделать какое-то движение против власти". "Ему это не надо, он этого не хочет, ему лучше на даче, - подчеркнул Сергей Мусиенко. - Досрочное голосование очень значительное. На мой взгляд, это отражение".

Глава Ecoom описал и посещение участка для голосования. "Атмосфера на участках, конечно, отличается. Эти группки людей, которые тебя фотографируют, что-то записывают... И давление на членов комиссии мы даже ощущали на участке, когда зашли. Какие-то нервные люди: дайте мне председателя, я должна заявление сделать", - рассказал Сергей Мусиенко.-0-