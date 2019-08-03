Беспроцентная рассрочка до 10 лет от застройщика: идет отсчет последнего месяца

Беспрецедентная акция по продаже квартир в многофункциональном комплексе "Минск Мир" в рассрочку до 10 лет от застройщика компании Dana Holdings стала самым горячим предложением нынешнего лета. Но все хорошее рано или поздно заканчивается. Завершается и громкая акция с продажей квартир в длительную рассрочку – она действует лишь до конца августа.

Комплекс "Минск Мир" для нашей страны – это не только невиданный масштаб строительства, современные планировочные решения и европейский подход к качеству городской жизни, но и новый, совершенно уникальный подход к финансированию приобретения жилья.

Еще весной застройщик заявил о том, что начинает реализацию квартир в домах комплекса "Минск Мир" на беспрецедентных условиях – в рассрочку сроком на 10 лет! И это предложение породило настоящий ажиотаж!

Предложение по рассрочке до 10 лет вызвало настоящий ажиотаж

С самого начала рассрочка на столь длительный срок вызвала огромный интерес у покупателей. Компании даже пришлось перевести работу своего отдела продаж на особый режим – без выходных и праздничных дней и расширенным составом. Что же так впечатлило потенциальных покупателей столичного жилья? Ответ на самом деле прост – уникальность предложения!

Рассрочка предоставляется самим застройщиком, до 10 лет без процентов и переплат. А значит, и без использования привычных банковских инструментов – процентов, залогов, поручителей, справок о доходах и так далее. При этом первоначальный взнос довольно низок – всего от 30% стоимости квартиры.

К каждому клиенту у компании – индивидуальный подход, что позволяет максимально адаптировать условия предоставления рассрочки под возможности покупателей, в том числе и по первоначальному взносу.

Но и это не все плюсы уникального предложения!

Во-первых, 10 лет – это максимальный срок рассрочки. Тот, кто пожелает выплатить стоимость своей квартиры за меньший период, получит скидку от первоначальной стоимости.

Во-вторых, те, кто пожелает внести первый взнос больше 30%, также получит скидку.

А в-третьих, на дополнительную скидку при покупке квартиры в рассрочку могут претендовать многодетные семьи – те, у кого три и более ребенка в семье, а также спортсмены, сумевшие прославить Беларусь на международной арене – чемпионы и призеры Олимпийских и Европейских игр, чемпионатов мира и Европы.

"Семейные ценности у нашей компании в большом почете. Мы считаем необходимым оказывать поддержку семьям, в которые есть много детей – это потенциал завтрашнего дня Беларуси, залог успешного будущего страны", – так о социальной позиции компании заявил председатель совета директоров Dana Holdings - Вибор Мулич.

Отметим еще один момент – честность рассрочки. После оформления договора приобретения квартиры в рассрочку и до выплаты всей стоимости жилья покупатель получает свои квадратные метры в безвозмездное пользование. А значит, может приступать к ремонту сданной в эксплуатацию квартиры еще до того момента, когда станет ее полновластным собственником, и жить в ней.

Преимущества комплекса "Минск Мир" хорошо известны.

Во-первых, квартальный способ организации жилого пространства, объединенного вокруг огромного парка.

Комплекс "Минск Мир"

Во-вторых, прекрасное расположение практически в центре города и развитая транспортная инфраструктура, включая две строящиеся станции метро. Многочисленные гостевые парковки, 9-ти уровневый паркинг в шаговой доступности – также важный фактор выбора жилья для минчан нового поколения.

В-третьих, весь комплекс образовательных, торговых, культурных и развлекательных объектов, в том числе самый большой торгово-развлекательный центр в стране, который здесь будет возведен.

Безусловно, покупателей привлекает современность строящегося комплекса. Все квартиры в домах комплекса – свободной планировки, с панорамными окнами и застекленными лоджиями, с современными лобби, в которых есть стойка консьержа и санитарные комнаты с пеленальными столиками.

В обустроенных дворах – зеленые зоны, детские и спортивные площадки, велопарковки. В общем, это город в понимании XXI века и в европейской традиции – красивый и комфортный.

Жилой дом "Чарльстон"

Жилой дом "Гонконг"

Жилой дом "Джакарта"

Жилой дом "Нью-Йорк"

Жилой дом "Сан-Франциско"

Лобби построенного дома "Марина"

Дизайн фойе дома "Сан-Франциско"

Холл дома "Джакарта"

Во дворах отлично оборудованные детские площадки – с горками, лесенками, специальным мягким покрытием

А так же предусмотрены велопарковки

Деловым сердцем проекта станет Международный финансовый центр, в появлении которого, как было заявлено на самом высоком уровне, заинтересована Беларусь.

Сердцем многофункционального комплекса "Минск Мир" станет Минский международный финансовый центр, призванный привлечь внимание инвесторов всего мира

С Международным финансовым центром Дубая на уровне правительства страны заключено соглашение о сотрудничестве в деле создания Минского МФЦ , а за полгода до этого Dana Holdings заключила аналогичное соглашение о сотрудничестве и консультативной помощи с руководством МФЦ эмирата Дубай .

Спору нет, высокая престижность приобретения здесь как жилой, так и коммерческой недвижимости неоспорима. Не удивительно, что предложение приобрести квартиры в длительную рассрочку получило огромный резонанс – возможность стать собственником своего жилья получили практически все белорусы с самыми обычными доходами.

И многие уже воспользовались столь выгодным предложением!

Например, Татьяна Лобановская из Витебска высоко оценила возможность приобрести квартиру в рассрочку до 10 лет. И долго не раздумывая, отправилась в отдел продаж, чтобы оформить покупку в комплексе "Минск Мир".

Татьяна Лобановская

– Я приехала покупать квартиру в Минске – двух- или трехкомнатную. Мой брат ранее уже приобретал однокомнатную квартиру у "Дана Холдингз", он остался очень всем доволен, и я решила жить неподалеку от него, в том же районе, – рассказывает Татьяна.

По словам покупательницы, она достаточно долго и внимательно выбирала жилой комплекс.

– У нас есть определенные требования – чтобы рядом были школа, детский сад, поликлиника, ну и родственники! Поэтому выбрала комплекс "Минск Мир" – перспективный район, в котором будет вся необходимая инфраструктура, а в дальнейшем, возможно, появится даже и место работы. Здесь в квартирах большие лоджии, хорошие свободные планировки – можно моделировать жилое пространство так, как хочешь. Все сделано для покупателя! Брат живет в доме "Диадема", а я планирую приобрести квартиру в квартале "Мировых танцев", дом "Чарльстон". Он еще в стадии строительства, но обещают уже в апреле 2020 года сдать, – улыбнулась девушка.

Татьяна призналась, что немаловажную роль в ее выборе сыграло акционное предложение от застройщика.

– "Дана Холдингз" нас заинтересовала прежде всего тем, что здесь сроки выполняются, темпы строительства очень высокие, цена метра приемлема для среднего жителя Беларуси. А также, конечно, возможностью купить жилье в рассрочку до 10 лет с досрочным, по желанию, погашением. Это очень удобно и выгодно – можно погасить рассрочку на любом этапе. Первый взнос составляет всего 30% – эта сумма для многих доступна. А если не хватает, можно воспользоваться кредитом на первый взнос по партнерской программе. И планировки квартир разные – каждый может под свой кошелек спланировать приобретение себе жилья, – убеждена Татьяна Лобановская.

Еще один потенциальный житель комплекса "Минск Мир" – Екатерина Кондрашенок.

– Мы рассматриваем квартал "Северная Америка", дом "Нью-Йорк". В первую очередь, понравился внешний вид и здания, и всего комплекса, – рассказала Екатерина. – Очень интересную рассрочку предоставил застройщик, поэтому мы и пришли пообщаться со специалистами отдела продаж. Ведь по предварительным оценкам, которые мы сделали, для наше семьи это предложение абсолютно приемлемо.

Екатерина Кондрашенок

Екатерина не сомневается в правильности выбора месторасположения своего будущего жилья.

– Это современный комплекс и, как я считаю, лучший в Минске. У нас уже, кстати, много коллег и знакомых приобрели здесь квартиры, заключили договора, поэтому уже даже соседи знакомые у нас здесь имеются! –улыбается Екатерина Кондрашенок.

Лариса Голик с семьей приехали в отдел продаж компании Dana Holdings из Мозыря.

– Узнали об этом предложении из газеты и, конечно, заинтересовались, потому что у нас есть сын, которому мы хотим купить квартиру. И это для нас прекрасная возможность, потому что компания предоставляет уникальные условия для покупки. Квартира будет выплачивать в течение 10 лет, это для нас очень выгодно. Хочу отметить, что для нас, простых жителей Беларуси, это прекрасная возможность приобрести жилье в столице, потому что очень выгодные цены, – отметила Лариса Голик.

Лариса Голик с семьей

А главное – какой привлекательный район!

– То, что мы слышали о квартале – это просто какие-то футуристические перспективы. Прекрасный квартал, прекрасный дом, богатейшая инфраструктура – мы очень рады, – улыбается покупательница.

В самом холдинге подчеркивают, что считают своей важнейшей задачей – создать условия для того, чтобы для большинства людей в нашей стране квартиры перестали быть нереальной мечтой.

– В корпоративной культуре Dana Holdings социальная ответственность очень глубоко укоренена. Поэтому мы решили принять на себя огромное финансовое обременение и предложить квартиры в рассрочку от застройщика. Это уникальное предложение на рынке недвижимости Беларуси. Думаю, и в Европе никто не предлагает лучших условий. Мы убеждены, что человек, который трудится и зарабатывает, старается что-то сделать для своей семьи, для повышения качества жизни, должен иметь возможность обзавестись собственным жильем. И если на финансовом рынке Беларуси подходящих для массового клиента предложений до сих пор не было, мы сделали это первыми – предложили людям уникальную рассрочку платежей, которая для многих мечту о квартире превратит в реальность, – отметил, комментируя уникальную рассрочку, Вибор Мулич.

Остается лишь еще раз напомнить для тех, кто собирается воспользоваться предложением Dana Holdings – акция по продаже квартир в рассрочку до 10 лет действует только до конца августа! Так что стоит поторопиться!

Все подробности по условиям покупки квартир в комплексе "Минск Мир" можно узнать на сайте bir.by , по номеру телефона 7675 и в отделе продаж компании на улице Мстиславца, 9 (Dana Center, 1 этаж). Отдел работает с 08:30 до 20:30 по будним дням и с 9:00 до 20:00 – в выходные. Телефоны отдела продаж: +375 17 269-32-90, +375 17 39-39-465.

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