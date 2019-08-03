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Беспроцентная рассрочка до 10 лет от застройщика: идет отсчет последнего месяца

Общество 03.08.2019 | 08:58

Беспрецедентная акция по продаже квартир в многофункциональном комплексе "Минск Мир" в рассрочку до 10 лет от застройщика компании Dana Holdings стала самым горячим предложением нынешнего лета. Но все хорошее рано или поздно заканчивается. Завершается и громкая акция с продажей квартир в длительную рассрочку – она действует лишь до конца августа.

Комплекс "Минск Мир" для нашей страны – это не только невиданный масштаб строительства, современные планировочные решения и европейский подход к качеству городской жизни, но и новый, совершенно уникальный подход к финансированию приобретения жилья.

Еще весной застройщик заявил о том, что начинает реализацию квартир в домах комплекса "Минск Мир" на беспрецедентных условиях – в рассрочку сроком на 10 лет! И это предложение породило настоящий ажиотаж!

Предложение по рассрочке до 10 лет вызвало настоящий ажиотаж
Предложение по рассрочке до 10 лет вызвало настоящий ажиотаж

С самого начала рассрочка на столь длительный срок вызвала огромный интерес у покупателей. Компании даже пришлось перевести работу своего отдела продаж на особый режим – без выходных и праздничных дней и расширенным составом. Что же так впечатлило потенциальных покупателей столичного жилья? Ответ на самом деле прост – уникальность предложения!

Рассрочка предоставляется самим застройщиком, до 10 лет без процентов и переплат. А значит, и без использования привычных банковских инструментов – процентов, залогов, поручителей, справок о доходах и так далее. При этом первоначальный взнос довольно низок – всего от 30% стоимости квартиры.

К каждому клиенту у компании – индивидуальный подход, что позволяет максимально адаптировать условия предоставления рассрочки под возможности покупателей, в том числе и по первоначальному взносу.

Но и это не все плюсы уникального предложения!

Во-первых, 10 лет – это максимальный срок рассрочки. Тот, кто пожелает выплатить стоимость своей квартиры за меньший период, получит скидку от первоначальной стоимости.

Во-вторых, те, кто пожелает внести первый взнос больше 30%, также получит скидку.

А в-третьих, на дополнительную скидку при покупке квартиры в рассрочку могут претендовать многодетные семьи – те, у кого три и более ребенка в семье, а также спортсмены, сумевшие прославить Беларусь на международной арене – чемпионы и призеры Олимпийских и Европейских игр, чемпионатов мира и Европы.

"Семейные ценности у нашей компании в большом почете. Мы считаем необходимым оказывать поддержку семьям, в которые есть много детей – это потенциал завтрашнего дня Беларуси, залог успешного будущего страны", – так о социальной позиции компании заявил председатель совета директоров Dana Holdings - Вибор Мулич.

Отметим еще один момент – честность рассрочки. После оформления договора приобретения квартиры в рассрочку и до выплаты всей стоимости жилья покупатель получает свои квадратные метры в безвозмездное пользование. А значит, может приступать к ремонту сданной в эксплуатацию квартиры еще до того момента, когда станет ее полновластным собственником, и жить в ней.

Преимущества комплекса "Минск Мир" хорошо известны.

Во-первых, квартальный способ организации жилого пространства, объединенного вокруг огромного парка.

Комплекс "Минск Мир"
Комплекс "Минск Мир"

Во-вторых, прекрасное расположение практически в центре города и развитая транспортная инфраструктура, включая две строящиеся станции метро. Многочисленные гостевые парковки, 9-ти уровневый паркинг в шаговой доступности – также важный фактор выбора жилья для минчан нового поколения.

В-третьих, весь комплекс образовательных, торговых, культурных и развлекательных объектов, в том числе самый большой торгово-развлекательный центр в стране, который здесь будет возведен.

Безусловно, покупателей привлекает современность строящегося комплекса. Все квартиры в домах комплекса – свободной планировки, с панорамными окнами и застекленными лоджиями, с современными лобби, в которых есть стойка консьержа и санитарные комнаты с пеленальными столиками.

В обустроенных дворах – зеленые зоны, детские и спортивные площадки, велопарковки. В общем, это город в понимании XXI века и в европейской традиции – красивый и комфортный.

Жилой дом "Чарльстон"
Жилой дом "Чарльстон"

Жилой дом "Гонконг"
Жилой дом "Гонконг"

Жилой дом "Джакарта"
Жилой дом "Джакарта"

Жилой дом "Нью-Йорк"
Жилой дом "Нью-Йорк"

Жилой дом "Сан-Франциско"
Жилой дом "Сан-Франциско"

Лобби построенного дома "Марина"
Лобби построенного дома "Марина"

Дизайн фойе дома "Сан-Франциско"
Дизайн фойе дома "Сан-Франциско"

Холл дома "Джакарта"
Холл дома "Джакарта"

Во дворах отлично оборудованные детские площадки – с горками, лесенками, специальным мягким покрытием
Во дворах отлично оборудованные детские площадки – с горками, лесенками, специальным мягким покрытием

А так же предусмотрены велопарковки
А так же предусмотрены велопарковки

Деловым сердцем проекта станет Международный финансовый центр, в появлении которого, как было заявлено на самом высоком уровне, заинтересована Беларусь.

Сердцем многофункционального комплекса "Минск Мир" станет Минский международный финансовый центр, призванный привлечь внимание инвесторов всего мира
Сердцем многофункционального комплекса "Минск Мир" станет Минский международный финансовый центр, призванный привлечь внимание инвесторов всего мира

С Международным финансовым центром Дубая на уровне правительства страны заключено соглашение о сотрудничестве в деле создания Минского МФЦ, а за полгода до этого Dana Holdings заключила аналогичное соглашение о сотрудничестве и консультативной помощи с руководством МФЦ эмирата Дубай.

Спору нет, высокая престижность приобретения здесь как жилой, так и коммерческой недвижимости неоспорима. Не удивительно, что предложение приобрести квартиры в длительную рассрочку получило огромный резонанс – возможность стать собственником своего жилья получили практически все белорусы с самыми обычными доходами.

И многие уже воспользовались столь выгодным предложением!

Например, Татьяна Лобановская из Витебска высоко оценила возможность приобрести квартиру в рассрочку до 10 лет. И долго не раздумывая, отправилась в отдел продаж, чтобы оформить покупку в комплексе "Минск Мир".

Татьяна Лобановская
Татьяна Лобановская

– Я приехала покупать квартиру в Минске – двух- или трехкомнатную. Мой брат ранее уже приобретал однокомнатную квартиру у "Дана Холдингз", он остался очень всем доволен, и я решила жить неподалеку от него, в том же районе, – рассказывает Татьяна.

По словам покупательницы, она достаточно долго и внимательно выбирала жилой комплекс.

– У нас есть определенные требования – чтобы рядом были школа, детский сад, поликлиника, ну и родственники! Поэтому выбрала комплекс "Минск Мир" – перспективный район, в котором будет вся необходимая инфраструктура, а в дальнейшем, возможно, появится даже и место работы. Здесь в квартирах большие лоджии, хорошие свободные планировки – можно моделировать жилое пространство так, как хочешь. Все сделано для покупателя! Брат живет в доме "Диадема", а я планирую приобрести квартиру в квартале "Мировых танцев", дом "Чарльстон". Он еще в стадии строительства, но обещают уже в апреле 2020 года сдать, – улыбнулась девушка.

Татьяна призналась, что немаловажную роль в ее выборе сыграло акционное предложение от застройщика.

– "Дана Холдингз" нас заинтересовала прежде всего тем, что здесь сроки выполняются, темпы строительства очень высокие, цена метра приемлема для среднего жителя Беларуси. А также, конечно, возможностью купить жилье в рассрочку до 10 лет с досрочным, по желанию, погашением. Это очень удобно и выгодно – можно погасить рассрочку на любом этапе. Первый взнос составляет всего 30% – эта сумма для многих доступна. А если не хватает, можно воспользоваться кредитом на первый взнос по партнерской программе. И планировки квартир разные – каждый может под свой кошелек спланировать приобретение себе жилья, – убеждена Татьяна Лобановская.

Еще один потенциальный житель комплекса "Минск Мир" – Екатерина Кондрашенок.

– Мы рассматриваем квартал "Северная Америка", дом "Нью-Йорк". В первую очередь, понравился внешний вид и здания, и всего комплекса, – рассказала Екатерина. – Очень интересную рассрочку предоставил застройщик, поэтому мы и пришли пообщаться со специалистами отдела продаж. Ведь по предварительным оценкам, которые мы сделали, для наше семьи это предложение абсолютно приемлемо.

Екатерина Кондрашенок
Екатерина Кондрашенок

Екатерина не сомневается в правильности выбора месторасположения своего будущего жилья.

– Это современный комплекс и, как я считаю, лучший в Минске. У нас уже, кстати, много коллег и знакомых приобрели здесь квартиры, заключили договора, поэтому уже даже соседи знакомые у нас здесь имеются! –улыбается Екатерина Кондрашенок.

Лариса Голик с семьей приехали в отдел продаж компании Dana Holdings из Мозыря.

– Узнали об этом предложении из газеты и, конечно, заинтересовались, потому что у нас есть сын, которому мы хотим купить квартиру. И это для нас прекрасная возможность, потому что компания предоставляет уникальные условия для покупки. Квартира будет выплачивать в течение 10 лет, это для нас очень выгодно. Хочу отметить, что для нас, простых жителей Беларуси, это прекрасная возможность приобрести жилье в столице, потому что очень выгодные цены, – отметила Лариса Голик.

Лариса Голик с семьей
Лариса Голик с семьей

А главное – какой привлекательный район!

– То, что мы слышали о квартале – это просто какие-то футуристические перспективы. Прекрасный квартал, прекрасный дом, богатейшая инфраструктура – мы очень рады, – улыбается покупательница.

В самом холдинге подчеркивают, что считают своей важнейшей задачей – создать условия для того, чтобы для большинства людей в нашей стране квартиры перестали быть нереальной мечтой.

– В корпоративной культуре Dana Holdings социальная ответственность очень глубоко укоренена. Поэтому мы решили принять на себя огромное финансовое обременение и предложить квартиры в рассрочку от застройщика. Это уникальное предложение на рынке недвижимости Беларуси. Думаю, и в Европе никто не предлагает лучших условий. Мы убеждены, что человек, который трудится и зарабатывает, старается что-то сделать для своей семьи, для повышения качества жизни, должен иметь возможность обзавестись собственным жильем. И если на финансовом рынке Беларуси подходящих для массового клиента предложений до сих пор не было, мы сделали это первыми – предложили людям уникальную рассрочку платежей, которая для многих мечту о квартире превратит в реальность, – отметил, комментируя уникальную рассрочку, Вибор Мулич.

Остается лишь еще раз напомнить для тех, кто собирается воспользоваться предложением Dana Holdings – акция по продаже квартир в рассрочку до 10 лет действует только до конца августа! Так что стоит поторопиться!

Все подробности по условиям покупки квартир в комплексе "Минск Мир" можно узнать на сайте bir.by, по номеру телефона 7675 и в отделе продаж компании на улице Мстиславца, 9 (Dana Center, 1 этаж). Отдел работает с 08:30 до 20:30 по будним дням и с 9:00 до 20:00 – в выходные. Телефоны отдела продаж: +375 17 269-32-90, +375 17 39-39-465.

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