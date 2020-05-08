Бессмертный подвиг героев войны является образцом проявления лучших человеческих качеств - Ващенко

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бессмертный подвиг воинов-освободителей, партизан и тружеников тыла является образцом проявления лучших человеческих качеств. Такое мнение сегодня высказал министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко, сообщает БЕЛТА.

Владимир Ващенко в преддверии празднования 75-летия Победы возложил цветы к стеле "Минск - город-герой". Он отметил, что День Победы - это священный праздник в жизни каждого из нас. "Это всенародный праздник Великой Победы, которую одержал наш народ, защищая свое отечество от немецко-фашистских захватчиков. И мы сегодня храним благодарную память о тех, кто отвоевал мир, свободу и независимость на нашей земле", - сказал министр.

"Бессмертный подвиг воинов-освободителей, партизан, тружеников тыла для нас является образцом проявления лучших человеческих качеств, патриотизма, стойкости, мужества, готовности отдать свою жизнь ради других людей. И, конечно, мы всегда сохраним в памяти тех, кто дал нам возможность сегодня жить, трудиться, растить детей, внуков под мирным небом", - добавил Владимир Ващенко.

Эстафета памяти "Беларусь помнит. Помним каждого" - составная часть республиканского патриотического проекта "Цветы Великой Победы", символом которого является яблоневый цвет и красно-зеленая ленточка. Во время эстафеты во всех уголках страны белорусы в знак признательности воинам-освободителям, партизанам и подпольщикам, павшим во время Великой Отечественной войны, возлагают к памятникам, обелискам и братским могилам цветы.-0-

Фото МЧС