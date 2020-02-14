Без лимузина и воздушных шаров: как организовать модную свадьбу

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Если лето - высокий сезон у свадебных подрядчиков, то зима - у самих счастливых пар: именно на новогодние праздники и День влюбленных приходится больше всего предложений руки и сердца. Дальше будущие молодожены становятся перед выбором: организовывать пышную свадьбу или нет? Если да, то за что браться в первую очередь, где искать фотографа, сколько денег нужно на торжество и на чем можно сэкономить. Корреспондент БЕЛТА пообщалась со свадебным организатором Алиной Балаш и выяснила все нюансы подготовки.-0-

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