Без любви к детям, другим людям и профессии нет хорошего учителя - интервью

Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка - кузница кадров для системы образования страны. Его студенты могут пройти обучение по 31 специальности на первой ступени высшего образования и семи укрупненным специальностям второй ступени (магистратура). О вступительной кампании этого года и особенностях подготовки современного педагога корреспонденту БЕЛТА рассказал проректор по учебной работе БГПУ Александр Маковчик.

- Александр Васильевич, вступительная кампания на подходе. Уже с 20 июля ваш вуз начнет принимать документы от абитуриентов. Изменились ли в этом году цифры приема?

- Согласно контрольным цифрам, в 2021 году на бюджетную дневную форму получения образования мы планируем набрать 885 человек, на заочную - 275. На платную дневную - 435 человек, на заочную - 600. В 2020 году числа приблизительно были такими же с разницей по отдельным специальностям от 5 до 20 мест.

- Какие специальности наиболее востребованы у абитуриентов?

- На отдельные конкурс доходит до 8 человек на место. Так, по результатам набора 2020 года самые высокие конкурсы на дневную бюджетную форму обучения составили на "спортивно-туристскую деятельность (менеджмент в туризме)" - 7,8 человека на место, "изобразительное искусство и компьютерную графику" - 4,8, "физическую культуру. Физкультурно-оздоровительную и туристско-рекреационную деятельность" - 3,1. Традиционно востребованы у абитуриентов "физическая культура (лечебная)", "психология", "оздоровительная и адаптивная физическая культура (оздоровительная)", "социальная работа", "спортивно-педагогическая деятельность (спортивная режиссура)", где в прошлом году конкурс был более 2 человек на место.

- Сколько абитуриентов поступает в БГПУ из числа выпускников педклассов?

- В 2020 году прошел четвертый набор выпускников педагогических классов. На первый курс зачислены 197 ребят, из которых 136 поступили по результатам собеседования, 61 - по общему конкурсу. Больше всего выпускников педклассов поступили на специальности филологического факультета, факультета начального образования, Института инклюзивного образования, физико-математического факультета и социально-педагогических технологий. Средний балл выпускников педклассов составил 8,9.

- Какова эффективность педагогических классов, на ваш взгляд?

- Педагогические классы - это масштабный государственный проект, об эффективности которого можно смело сегодня говорить. Чтобы привлечь в профессию мотивированных, талантливых выпускников школ, повысить престиж профессии учителя, нужна была целенаправленная профориентационная работа. В 2014 году БГПУ выступил с инициативой ввести профильную педагогическую подготовку в 10-11-х классах. Она нашла поддержку на самом высоком государственном уровне, и в 2015/2016 учебном году первые педагогические классы и группы были открыты во всех регионах Беларуси. Сегодня, спустя почти шесть лет работы педклассов, можем констатировать, что их количество увеличилось более чем в четыре раза. Ежегодно в стране формируются около 450 педагогических классов и групп, в которых занимаются в среднем 4,2 тыс. учащихся.

Кстати, мы проводим ежегодное анкетирование учеников и педагогов этих классов. Результаты показывают, что помимо мотивации к освоению профессии такое обучение способствует формированию у молодого поколения психологической и педагогической грамотности. В такой образовательной среде гораздо легче формируются жизненно необходимые качества: коммуникативные и ораторские навыки, эмоциональный интеллект, способность работать в команде, строить и поддерживать конструктивные межличностные отношения, управлять конфликтами, уверенность в себе, стрессоустойчивость. Ребята в своих ответах всегда отмечают, что в педклассах создаются условия для углубленного самопознания: выявления своих способностей, склонностей, интересов, направленности личности.

БГПУ тесно сотрудничает со школами и гимназиями, в которых открыты педклассы, в плане профориентационной работы. Мы часто приглашаем к участию в конференциях, семинарах, конкурсах, проектах как учащихся таких классов, так и педагогов, ведущих факультативные занятия "Введение в педагогическую профессию". Так, например, в прошлом году БГПУ реализовывал большой волонтерский образовательный онлайн-проект "Будущие педагоги - детям". Его частью стала республиканская акция #Обучименяонлайн_HUB. В результате был создан уникальный банк видеоуроков (видеофрагменты педагогических проб в онлайн-среде, онлайн-викторины для младших школьников, краткие репортажи, виртуальные учебные маршруты) для школьников 1-11 классов от учеников педклассов и групп.

В этом году во время Декады студенческой науки - 2021 мы предложили ребятам присоединиться к кейс-марафону "Лучшее педагогическое решение". По словам его участников, такая идея сразу вызвала живой интерес в школах и гимназиях, потому что решение профессиональных задач - это не только увлекательно, но личностно значимо и максимально полезно для развития педагогических компетенций. Педагогическая деятельность, в сущности, состоит из кейсов. И к определенной категории ситуаций лучше подготовиться на опыте других, чем на собственном. Отмечу, что мы получили более 70 кейсов от учащихся педагогических классов Беларуси и России.

Студенты из числа выпускников педклассов имеют хорошую успеваемость. Они социально активны. Практически все занимаются волонтерской работой, включаются в реализацию образовательных и социальных проектов, часто выступают с различными инициативами. Например, одна из них - создание в БГПУ в октябре 2020 года студенческого клуба выпускников педагогических классов "ПРОФиль+". Одно из основных направлений в деятельности клуба - профориентационная работа с будущими абитуриентами и их родителями, проведение мероприятий и популяризация педагогической профессии. Ребята посещают школы, в которых открыты педклассы, вдохновляют своим примером, делятся знаниями, опытом, мотивируют через свою историю успеха.

- Какие современные подходы используются при подготовке будущих учителей?

- Современная социокультурная ситуация требует от системы педагогического образования подготовки конкурентоспособного работника, обладающего широким спектром новых, востребованных компетенций. Поэтому нынешняя модернизации структуры и содержания образовательных стандартов нового поколения прежде всего ориентирована на подготовку учителя ХХI века, который способен обеспечить воспитание личности с гуманистическим мировоззрением, критическим, социально и экологически ориентированным мышлением, активной гражданской позицией, национальным самосознанием в условиях открытого поликультурного общества. Речь о специалисте, который готов к духовно-нравственному воспитанию детей, владеет навыками работы в цифровой образовательной среде, способен предвосхищать социальную ситуацию развития современного ребенка. Педагог должен быть готов работать по принципу инклюзии в образовательном процессе, умеет проектировать свою жизненную и профессиональную траекторию, развиваться и самообразовываться, находить оптимальные решения в нестандартных ситуациях.

- Какое внимание уделяется практике в процессе обучения?

- Один из приоритетов развития педобразования - поставленная Президентом при посещении БГПУ в 2014 году задача усилить практикоориентированность. Установка на раннее погружение будущих педагогов в профессиональную среду реализуется нами при создании нового поколения образовательных стандартов высшего образования, разработка которых завершается в настоящее время. Эту задачу мы решаем прежде всего через совершенствование педагогической практики студентов, придание ей непрерывности.

В БГПУ за последние три года успешно апробированы и внедряются на всех факультетах такие инновационные формы педагогической практики, как волонтерская практика на первом курсе и учебно-ознакомительная педагогическая практика с выделением одного школьного дня для студентов второго курса.

Волонтерская практика дает будущим педагогам неоценимый предпрофессиональный опыт и организуется для первокурсников в дошкольных учреждениях, школах, школах-интернатах, центрах коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, центрах социальной помощи семье и детям. На втором курсе студенты всех специальностей находятся целый день в школе, дошкольном учреждении или специальном учреждении образования. Там они наблюдают за реальным образовательным процессом, помогают учителю, воспитателю в организации урока, подвижных перемен, воспитательных мероприятий, реализуют учебно-исследовательские проекты. На третьем курсе студенты направляются на педагогическую практику в учреждения образования, где пробуют себя в качестве учителя-предметника. В летний период будущие педагоги выезжают в оздоровительные лагеря, где проходят практику во временных детских коллективах в качестве воспитателей. На выпускном курсе студенты проходят преддипломную практику, закрепляя знания по всему курсу обучения в вузе.

Такой педагогический "марафон" обеспечивает тесную связь обучения и практики. Таким образом, БГПУ сегодня делает все возможное, чтобы выпускник был готов к разрешению различных педагогических ситуаций, подготовлен к выполнению профессиональных задач.

- Готовите ли вы специалистов "под заказ"?

- План целевого набора в 2020 году составил 217 человек и был реализован на 100%. При этом баллы абитуриентов, которые поступили по целевому набору, находятся в пределах от 146 (специальность "начальное образование") до 324 (специальность "белорусский язык и литература. Иностранный язык"). План целевого набора в 2021 году - 213 человек.

- Получаете ли отзывы от работодателей о своих выпускниках?

- Мы не просто получаем отзывы, а активно поддерживаем с работодателями постоянную обратную связь, так как качество подготовки будущих педагогов всегда было приоритетом для нашего университета. В соответствии с циклограммой мониторинга качества БГПУ в марте 2021 года были проведены очередные мониторинговые исследования по оценке удовлетворенности руководителей школ и гимназий профессиональной подготовкой молодых специалистов - выпускников вуза 2020 года. Такое анкетирование проводится уже не один год. В этот раз в нем участвовали 65 руководителей учреждений образования, в которых работают наши выпускники. Из данных опроса следует, что заказчики кадров оценивают профподготовку выпускников БГПУ как "отличное качество". Практически все опрошенные работодатели удовлетворены теоретическими и практическим знаниями молодых специалистов, их умениями и навыками для организации педагогического процесса, возможностью реализации информационно-коммуникационных технологий в обучении.

- Как вам кажется, какими личностными качествами должен обладать будущий учитель?

- Может, звучит банально, но ректор БГПУ Александр Жук убежден и постоянно повторяет, что без любви к детям, другим людям и профессии нет хорошего учителя. Будущий учитель должен обладать терпением, терпимостью, эмпатией, дружелюбием, гибкостью, активностью, стрессоустойчивостью. А еще - милосердием, чувством справедливости, педагогическим оптимизмом. Учитель учится всю жизнь, а учитывая космические скорости обновления знаний и информации, теперь он должен учиться на опережение, чтобы говорить с цифровым поколением на одном языке. Не зря одним из слоганов нашего университета являются слова "Достойное дело для достойных людей!".

Светлана СУХАРКО,

БЕЛТА.-0-