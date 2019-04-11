Без осадков и до 13 градусов тепла ожидается в Беларуси в выходные

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Преимущественно без осадков будет в Беларуси в предстоящие выходные, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"В ближайшие дни преобладающее влияние на погоду в Беларуси будет оказывать скандинавский антициклон. Он сформирован в холодном воздухе, так что рассчитывать на тепло не приходится, - рассказали в Белгидромете. - По ночам будет подмораживать, да и днем за счет облаков воздух не слишком прогреется. И хотя облаков будет много, на большей части территории существенных осадков не предвидится".

Так, в пятницу, 12 апреля, ожидается облачная с прояснениями, преимущественно без осадков погода, лишь в центральных и юго-восточных районах Гомельской области и по юго-востоку Могилевской области, где скажется влияние атмосферного фронта, смещающегося вдоль юго-восточных границ нашей страны, пройдут дожди, ночью местами возможен мокрый снег. Температура воздуха ночью в основном составит от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла, при прояснениях местами воздух охладится до 4-6 градусов со знаком минус, и только по юго-востоку ночная температура не опустится ниже 4-5 градусов тепла. Днем по республике ожидается 5-11 градусов тепла.

В субботу и воскресенье, 13 и 14 апреля, погоду в Беларуси будет определять периферия малоподвижного скандинавского антициклона, сформированного в холодной воздушной массе. Будет преимущественно без осадков. Температура воздуха минимальная ночью - минус 4 - плюс 2, при прояснениях до 6 градусов мороза, днем будет 5-12 градусов выше нуля. По югу Беларуси ночью ожидается 3-4 градуса тепла, днем до плюс 13.-0-

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