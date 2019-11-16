Без существенных осадков и до +12°С ожидается в Беларуси 17 ноября

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16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 12 градусов тепла ожидается в Беларуси 17 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
По данным синоптиков, в предстоящие сутки в республике будет преобладать облачная погода. Существенных осадков не ожидается. Местами будет туман. Ветер южный, юго-восточный 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью составит от 3 до 9 градусов тепла, днем будет плюс 6-12 градусов.-0-