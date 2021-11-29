Беженец: готовы ждать открытия коридора в Германию, в Ирак не вернемся

29 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Беженцы намерены ждать положительного решения вопроса, открытия гуманитарного коридора в Германию сколько потребуется. Возвращаться в Германию они не хотят, рассказал в беседе с корреспондентом БЕЛТА беженец по имени Хало.

Сегодня идет 22-й день для беженцев на границе. Находятся они в пункте временного размещения в транспортно-логистическом центре рядом с пунктом пропуска "Брузги". Среди них и выходец из Курдистана по имени Хало, который вместе с родителями, братьями, сестрами и другими родственниками не теряет надежды попасть в Германию.

"У нас семья из 11 человек. И ни один из них не вернется в Ирак. Это вопрос нашей безопасности. Там нет работы, денег, я окончил университет по специальности в области геологии, но не востребован на родине. Я хочу работать", - рассказывает мужчина. Он подчеркивает, что беженцы готовы ждать открытия гуманитарного коридора столько, сколько потребуется.

"Единственное, что пугает, это наступающие холода. У нас в стране такой погоды нет. Благодарен Беларуси за помощь. У нас есть крыша над головой, обеспечены питанием. Поэтому ждем решения нашего вопроса", - рассказал Хало.

В пункте размещения в ТЛЦ беженцев обеспечивают питанием, питьевой водой. Обеспечено круглосуточное дежурство медиков. Сегодня вновь начала работать полевая баня.-0-